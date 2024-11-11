Маршрут следования поезда 829С Анапа — Сочи на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Сочи с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
05:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Варениковская
05:44
05:45
32 км.
0 ч. 41 мин.
Разъезд 9км
06:14
06:28
64 км.
1 ч. 11 мин.
Абинская
06:51
06:52
77 км.
1 ч. 48 мин.
Северская
07:24
07:25
120 км.
2 ч. 21 мин.
Афипская
07:33
07:34
131 км.
2 ч. 30 мин.
Краснодар 1
07:52
08:10
149 км.
2 ч. 49 мин.
Горячий Ключ
08:58
09:10
191 км.
3 ч. 55 мин.
Туапсе
10:46
10:55
252 км.
5 ч. 43 мин.
Шепси
11:08
11:10
260 км.
6 ч. 5 мин.
Лазаревская
11:35
11:38
279 км.
6 ч. 32 мин.
Лоо
12:19
12:21
311 км.
7 ч. 16 мин.
Дагомыс
12:30
12:31
318 км.
7 ч. 27 мин.
Сочи
12:43
12:47
327 км.
7 ч. 40 мин.
Хоста
13:04
13:05
340 км.
8 ч. 1 мин.
Адлер
13:14
13:23
348 км.
8 ч. 11 мин.
Аэропорт Сочи
13:32
350 км.
8 ч. 29 мин.
