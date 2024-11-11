Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 247С Анапа — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
23:20
1 д. 22 ч. 35 мин.
21:55
27
Маршрут следования поезда 247С Анапа — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
23:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Варениковская
00:30
00:35
32 км.
1 ч. 10 мин.
Тимашевская
06:40
06:58
146 км.
7 ч. 20 мин.
Первомайская
10:01
10:42
327 км.
10 ч. 41 мин.
Новочеркасск
12:09
12:11
371 км.
12 ч. 49 мин.
Шахтная
12:52
12:54
407 км.
13 ч. 32 мин.
Сулин
13:20
13:22
425 км.
14 ч. 0 мин.
Лихая
14:05
14:25
456 км.
14 ч. 45 мин.
Каменская
14:52
14:54
475 км.
15 ч. 32 мин.
Миллерово
15:50
15:55
541 км.
16 ч. 30 мин.
Кутейниково
17:07
17:09
596 км.
17 ч. 47 мин.
Россошь
18:52
19:22
698 км.
19 ч. 32 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:03
21:10
786 км.
21 ч. 43 мин.
Придача
Воронеж-Южный
22:18
22:21
861 км.
22 ч. 58 мин.
Липецк
00:57
01:02
972 км.
1 д. 1 ч. 37 мин.
Елец
02:13
02:44
1042 км.
1 д. 2 ч. 53 мин.
Ефремов
04:05
04:07
1108 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Жданка
05:50
05:52
1178 км.
1 д. 6 ч. 30 мин.
Узловая 1
Московской жд
06:24
06:26
1200 км.
1 д. 7 ч. 4 мин.
Тула
Московский Вокзал
07:50
08:17
1246 км.
1 д. 8 ч. 30 мин.
Москва
Восточный Вокзал
11:41
11:56
1419 км.
1 д. 12 ч. 21 мин.
Тверь
15:35
15:37
1581 км.
1 д. 16 ч. 15 мин.
Спирово
16:29
16:30
1665 км.
1 д. 17 ч. 9 мин.
Бологое-Московское
17:17
17:49
1740 км.
1 д. 17 ч. 57 мин.
Окуловка
18:37
18:38
1810 км.
1 д. 19 ч. 17 мин.
Малая Вишера
19:51
19:52
1891 км.
1 д. 20 ч. 31 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:55
2051 км.
1 д. 22 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Садились в поезд в 4 утра и у нас было не готово место! Постель не застелена, проводница сонная, ничего на рассказала и не объяснила.
Я вообще уже не понимаю, как формируется цена на билеты в поезде, потому что сюда мы ехали на крутом двухэтажном поезде, а обратно на том. Причем на ЭТОМ билеты почему-то стоили на 3500 дороже чем на двухэтажном. Какая то фигня.
Приятно было купить билеты онлайн и не стоять ни в каких очередях, да еще и самому выбирать места себе. Спасибо за билеты и поездку. Поездка прошла хорошо, я остался по итогу вполне доволен.
В поезде чисто и хорошо. Туалеты приличные, персонал вежливый и культурный. От поездки в целом только хорошее впечатление. Однозначно проехался бы на нем еще разочек.
Повезло ехать в вагоне нового типа, кондиционер и все дела. Если бы все вагоны на эти заменили, то передвигаться в поездах было бы милое дело. А так выходит, что иногда приходится терпеть. Пассажиры вполне адекватные в этот раз попались.