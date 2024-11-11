Поезд 247С Анапа — Санкт-Петербург

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:20

Анапа

1 д. 22 ч. 35 мин.

21:55

Санкт-Петербург

27

Купить билеты

Маршрут следования поезда 247С Анапа — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Санкт-Петербург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

23:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Варениковская

00:30

5 мин.

00:35

32 км.

1 ч. 10 мин.

Тимашевская

06:40

18 мин.

06:58

146 км.

7 ч. 20 мин.

Первомайская

10:01

41 мин.

10:42

327 км.

10 ч. 41 мин.

Новочеркасск

12:09

2 мин.

12:11

371 км.

12 ч. 49 мин.

Шахтная

12:52

2 мин.

12:54

407 км.

13 ч. 32 мин.

Сулин

13:20

2 мин.

13:22

425 км.

14 ч. 0 мин.

Лихая

14:05

20 мин.

14:25

456 км.

14 ч. 45 мин.

Каменская

14:52

2 мин.

14:54

475 км.

15 ч. 32 мин.

Миллерово

15:50

5 мин.

15:55

541 км.

16 ч. 30 мин.

Кутейниково

17:07

2 мин.

17:09

596 км.

17 ч. 47 мин.

Россошь

18:52

30 мин.

19:22

698 км.

19 ч. 32 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

21:03

7 мин.

21:10

786 км.

21 ч. 43 мин.

Придача
Воронеж-Южный

22:18

3 мин.

22:21

861 км.

22 ч. 58 мин.

Липецк

00:57

5 мин.

01:02

972 км.

1 д. 1 ч. 37 мин.

Елец

02:13

31 мин.

02:44

1042 км.

1 д. 2 ч. 53 мин.

Ефремов

04:05

2 мин.

04:07

1108 км.

1 д. 4 ч. 45 мин.

Жданка

05:50

2 мин.

05:52

1178 км.

1 д. 6 ч. 30 мин.

Узловая 1
Московской жд

06:24

2 мин.

06:26

1200 км.

1 д. 7 ч. 4 мин.

Тула
Московский Вокзал

07:50

27 мин.

08:17

1246 км.

1 д. 8 ч. 30 мин.

Москва
Восточный Вокзал

11:41

15 мин.

11:56

1419 км.

1 д. 12 ч. 21 мин.

Тверь

15:35

2 мин.

15:37

1581 км.

1 д. 16 ч. 15 мин.

Спирово

16:29

1 мин.

16:30

1665 км.

1 д. 17 ч. 9 мин.

Бологое-Московское

17:17

32 мин.

17:49

1740 км.

1 д. 17 ч. 57 мин.

Окуловка

18:37

1 мин.

18:38

1810 км.

1 д. 19 ч. 17 мин.

Малая Вишера

19:51

1 мин.

19:52

1891 км.

1 д. 20 ч. 31 мин.

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

21:55

2051 км.

1 д. 22 ч. 35 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Анапа и Санкт-Петербург

Информация о поезде 247С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Санкт-Петербург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 247С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 23:20 и прибывает на конечную станцию Санкт-Петербург в 21:55. Вся дорога занимает 1 д. 22 ч. 35 мин., а суммарное время стоянок составляет - 4 ч. 20 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 247С Анапа - Санкт-Петербург: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

27 станций

Самая длинная остановка:

41 мин. – станция Первомайская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Ольга

    Садились в поезд в 4 утра и у нас было не готово место! Постель не застелена, проводница сонная, ничего на рассказала и не объяснила.

    Ответить
  2. Вера Михайловна

    Я вообще уже не понимаю, как формируется цена на билеты в поезде, потому что сюда мы ехали на крутом двухэтажном поезде, а обратно на том. Причем на ЭТОМ билеты почему-то стоили на 3500 дороже чем на двухэтажном. Какая то фигня.

    Ответить
  3. Сергей В.

    Приятно было купить билеты онлайн и не стоять ни в каких очередях, да еще и самому выбирать места себе. Спасибо за билеты и поездку. Поездка прошла хорошо, я остался по итогу вполне доволен.

    Ответить
  4. Василий

    В поезде чисто и хорошо. Туалеты приличные, персонал вежливый и культурный. От поездки в целом только хорошее впечатление. Однозначно проехался бы на нем еще разочек.

    Ответить
  5. Алина Горецкая

    Повезло ехать в вагоне нового типа, кондиционер и все дела. Если бы все вагоны на эти заменили, то передвигаться в поездах было бы милое дело. А так выходит, что иногда приходится терпеть. Пассажиры вполне адекватные в этот раз попались.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 247С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн