Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 011Э Анапа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
14:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
16:30
16:32
72 км.
2 ч. 0 мин.
Полтавская
16:50
16:52
85 км.
2 ч. 20 мин.
Тимашевская
17:49
17:51
149 км.
3 ч. 19 мин.
Каневская
18:38
18:40
199 км.
4 ч. 8 мин.
Ростов
Главный
20:55
21:17
337 км.
6 ч. 25 мин.
Россошь
02:46
02:51
666 км.
12 ч. 16 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:22
04:34
754 км.
13 ч. 52 мин.
Придача
Воронеж-Южный
05:35
05:40
829 км.
15 ч. 5 мин.
Грязи
Воронежские
07:02
07:07
934 км.
16 ч. 32 мин.
Мичуринск
Воронежский
08:07
08:12
990 км.
17 ч. 37 мин.
Рязань 2
10:24
10:29
1188 км.
19 ч. 54 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
13:33
1369 км.
23 ч. 3 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Поездка в данном поезде впринцепи устроила. Проводники отзывчивые, везде чистенько. Особенно на что обратила внимание, что в туалете порядок. Единственное, что вызвало дискомфорт, было ужасно душно, несмотря на то ,что вагон проветривался
Ехал с женой в купе и все понравилось:проводники, чистота, отсутствие типичной тряски из-за того, что вагон новый. Все хорошо, кроме курильщиков, которые бегали втихаря в тамбур. Кроме этого замечаний нет.
Дорога пролетела незаметно. Я отлично выспалась, так как вагон не трясёт. Подушка и одеяло хорошие, не потрёпанные. Бельё тоже свежее и чистое, прямо хрустит! К работе проводников тоже вопросов никаких нет.
Ехали с отдыха, нам все понравилось! Поезд аккуратный и чистый, вагоны не добитые. Временами на остановках было душновато, но охлаждение во время стоянок не работает, поэтому приходится иногда терпеть)))) 10 из 10!
На мой взгляд немного неудобные спальные места. Сам поезд хороший, но вот спать было неудобно, может быть это связано с моими габаритами (190 см рост)
Биотуалеты в поезде чистые, не вонючие. Сам поезд довольно свежий, проводники не сварливые бабки))) Поэтомупоездка прошла успешно, мужу и мне было комфортно! Цена на билет, конечно была не самой низкой, но что поделать. Таковы реалии, хочешь комфортной поездки – плати больше.
Наверное это самый быстрый поезд из Анапы, который только есть. Однозначно выделю плюсом скорость и комфорт внутри. Это вам не в 2000-ые ехать))) Цивилизация добирается до РЖД что не может не радовать))))))
14.06.2021 ехали из Анапы на этом поезде. Путешествие получилось приятным и быстрым. Даже дети не сильно устали от самой поездки. Поэтому ставлю этому поезду плюс.