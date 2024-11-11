Поезд 151С Анапа — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:15

Анапа

1 д. 1 ч. 55 мин.

19:10

Москва

17

Купить билеты

Маршрут следования поезда 151С Анапа — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

17:15

0 км.

0 ч. 0 мин.

Протока

19:13

2 мин.

19:15

72 км.

1 ч. 58 мин.

Тимашевская

20:26

36 мин.

21:02

148 км.

3 ч. 11 мин.

Брюховецкая

21:28

2 мин.

21:30

167 км.

4 ч. 13 мин.

Каневская

21:58

2 мин.

22:00

199 км.

4 ч. 43 мин.

Староминская-Тимашевск

22:43

2 мин.

22:45

246 км.

5 ч. 28 мин.

Ростов
Главный

00:11

21 мин.

00:32

337 км.

6 ч. 56 мин.

Новочеркасск

01:34

2 мин.

01:36

375 км.

8 ч. 19 мин.

Шахтная

02:23

2 мин.

02:25

411 км.

9 ч. 8 мин.

Сулин

02:53

2 мин.

02:55

429 км.

9 ч. 38 мин.

Россошь

07:37

15 мин.

07:52

687 км.

14 ч. 22 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

09:18

4 мин.

09:22

775 км.

16 ч. 3 мин.

Придача
Воронеж-Южный

10:28

4 мин.

10:32

850 км.

17 ч. 13 мин.

Грязи
Воронежские

12:17

18 мин.

12:35

955 км.

19 ч. 2 мин.

Мичуринск
Воронежский

13:13

5 мин.

13:18

1011 км.

19 ч. 58 мин.

Рязань 2

16:13

5 мин.

16:18

1209 км.

22 ч. 58 мин.

Москва Казанская
Казанский Вокзал

19:10

1390 км.

1 д. 1 ч. 55 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Москва Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Анапа и Москва

Информация о поезде 151С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 151С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 17:15 и прибывает на конечную станцию Москва в 19:10. Вся дорога занимает 1 д. 1 ч. 55 мин., а суммарное время стоянок составляет - 2 ч. 2 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2252 руб.
  • стоимость купейного места – 10520 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 151С Анапа - Москва: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

17 станций

Самая длинная остановка:

36 мин. – станция Тимашевская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2252 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Ольга

    Имели несчастье ехать поездом 151С 24 августа 2018 года в вагоне № 14.Кондиционер не работал, вагон старый, грязный, ехали в коридоре, в купе находится было невозможно. Благодаря настойчивости пассажиров, потребовавших вернуть деньги за неоказанные услуги, в Ростове в 12 ночи был прицеплен вагон с работающим кондиционером, большая часть пассажиров переместилась туда. Начальник поезда сделал все возможное, чтобы оставшиеся в безымянном вагоне пассажиры доехали в относительном комфорте - выделил проводника, который разносил кипяток, выпускал на станциях пассажиров. Общее впечатление от поездки -ужасные - нельзя выпускать в рейсы морально устаревшие вагоны, а если не хватает в сезон комфортабельных вагонов, то и цена за поездку должна быть соответствующая, а не завышенная

    Ответить
  2. Анастасия

    Ехали поездом 151СА 3 июля 2018 в вагоне №12. Комфортабельные мягкие сиденья, кондиционер, 2 розетки под столом для зарядки гаджетов. Остались очень довольны поездкой. Читая комментарий Ольги понимаю, что дело не в поезде, а в вагонах. Как повезет.

    Ответить
  3. Наталия

    Возвращались из Анапы 17.07.2019 г. Оооо!!! УЖАС!!! Интересно, с какой свалки его пригнали и поменяли облицовку внутри (вагон № 4 купейный). Питьевой воды негорячей не было, жидкого мыла в туалетах не было. Не закрывались двери ни в тамбур, ни в туалет. Подростки и женщины изо всех сил хлопали по пять-шесть раз, чтоб закрыться изнутри, что уж говорить о детях поменьше и пожилых. Для того, чтоб закрыть эту дверь с первого раза надо обладать недюжинной мужской силой. Пятилетний ребенок из 9-го купе аж подпрыгивал от ударов. Через несколько часов, когда поломался кондиционер, в вагоне появился бригадир. На жалобу о туалете отреагировал тем, что после его ухода туалет был очищен, обработан и в вагон поменьше стала поступать вонь. Зато все забегали, когда проходила проверка. Как всегда - ПОКАЗУХА. Сразу появился чайник с холодной кипяченой водой с надписью "Для питья", кусок мыла в туалете, котрые сразу после проверки исчезли. Девушка-инспектор сфотографировала огнетушитель, чайник, мыло и поезд отправили дальше. За 45 часов влажную уборку, и то по требованию одной из пассажирок, провели только ОДИН раз. Уж запомним этот поезд, и обойдем его .

    Ответить
  4. Инна

    Добрый день. Состояние вагона просто отвратительное. Невозможно было ехать в таких условиях, если бы я знала что поезд такой – я бы никогда не потратила на билет такие деньги. Увольте, но это безобразие еще то.

    Ответить
  5. Марат

    Вовремя делалась уборка и поддерживалась чистота на должном уровне. Единственным неудобсвом было то, что была сломана шторка на боковых полках. Ночью сильно мешал спать свет от фанарей на станциях, постоянно слепил глаза и я просыпался.

    Ответить
  6. Светлана

    Ехала в 3 вагоне все очень понравилось!!! Проводницы просто умнички, к ним никаких вопросов нет. Делали свою работу на все 100%. Очень благодарна им за заботу.

    Ответить
  7. Марина Алексеевна

    Нам выдали очень хорошее и чистое белье, на котором было очень комфортно коротать время в дороге. Спасибо большое за приятную атмосферу. Так как ехать очень долго – это был для меня очень важный нюанс.

    Ответить
  8. Кирилл Белый

    Быстро купил билет на этом сайте, выехал, ехать было конечно долго, но был удивлен комфорту, который был в вагоне. Давно я не ездил в таких хороших условиях. Даже по туалету и его чистоте никаких вообще вопросов не было.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 151С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн