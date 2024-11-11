Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 151С Анапа — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 151С Анапа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
17:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
19:13
19:15
72 км.
1 ч. 58 мин.
Тимашевская
20:26
21:02
148 км.
3 ч. 11 мин.
Брюховецкая
21:28
21:30
167 км.
4 ч. 13 мин.
Каневская
21:58
22:00
199 км.
4 ч. 43 мин.
Староминская-Тимашевск
22:43
22:45
246 км.
5 ч. 28 мин.
Ростов
Главный
00:11
00:32
337 км.
6 ч. 56 мин.
Новочеркасск
01:34
01:36
375 км.
8 ч. 19 мин.
Шахтная
02:23
02:25
411 км.
9 ч. 8 мин.
Сулин
02:53
02:55
429 км.
9 ч. 38 мин.
Россошь
07:37
07:52
687 км.
14 ч. 22 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:18
09:22
775 км.
16 ч. 3 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:28
10:32
850 км.
17 ч. 13 мин.
Грязи
Воронежские
12:17
12:35
955 км.
19 ч. 2 мин.
Мичуринск
Воронежский
13:13
13:18
1011 км.
19 ч. 58 мин.
Рязань 2
16:13
16:18
1209 км.
22 ч. 58 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:10
1390 км.
1 д. 1 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Имели несчастье ехать поездом 151С 24 августа 2018 года в вагоне № 14.Кондиционер не работал, вагон старый, грязный, ехали в коридоре, в купе находится было невозможно. Благодаря настойчивости пассажиров, потребовавших вернуть деньги за неоказанные услуги, в Ростове в 12 ночи был прицеплен вагон с работающим кондиционером, большая часть пассажиров переместилась туда. Начальник поезда сделал все возможное, чтобы оставшиеся в безымянном вагоне пассажиры доехали в относительном комфорте - выделил проводника, который разносил кипяток, выпускал на станциях пассажиров. Общее впечатление от поездки -ужасные - нельзя выпускать в рейсы морально устаревшие вагоны, а если не хватает в сезон комфортабельных вагонов, то и цена за поездку должна быть соответствующая, а не завышенная
Ехали поездом 151СА 3 июля 2018 в вагоне №12. Комфортабельные мягкие сиденья, кондиционер, 2 розетки под столом для зарядки гаджетов. Остались очень довольны поездкой. Читая комментарий Ольги понимаю, что дело не в поезде, а в вагонах. Как повезет.
Возвращались из Анапы 17.07.2019 г. Оооо!!! УЖАС!!! Интересно, с какой свалки его пригнали и поменяли облицовку внутри (вагон № 4 купейный). Питьевой воды негорячей не было, жидкого мыла в туалетах не было. Не закрывались двери ни в тамбур, ни в туалет. Подростки и женщины изо всех сил хлопали по пять-шесть раз, чтоб закрыться изнутри, что уж говорить о детях поменьше и пожилых. Для того, чтоб закрыть эту дверь с первого раза надо обладать недюжинной мужской силой. Пятилетний ребенок из 9-го купе аж подпрыгивал от ударов. Через несколько часов, когда поломался кондиционер, в вагоне появился бригадир. На жалобу о туалете отреагировал тем, что после его ухода туалет был очищен, обработан и в вагон поменьше стала поступать вонь. Зато все забегали, когда проходила проверка. Как всегда - ПОКАЗУХА. Сразу появился чайник с холодной кипяченой водой с надписью "Для питья", кусок мыла в туалете, котрые сразу после проверки исчезли. Девушка-инспектор сфотографировала огнетушитель, чайник, мыло и поезд отправили дальше. За 45 часов влажную уборку, и то по требованию одной из пассажирок, провели только ОДИН раз. Уж запомним этот поезд, и обойдем его .
Добрый день. Состояние вагона просто отвратительное. Невозможно было ехать в таких условиях, если бы я знала что поезд такой – я бы никогда не потратила на билет такие деньги. Увольте, но это безобразие еще то.
Вовремя делалась уборка и поддерживалась чистота на должном уровне. Единственным неудобсвом было то, что была сломана шторка на боковых полках. Ночью сильно мешал спать свет от фанарей на станциях, постоянно слепил глаза и я просыпался.
Ехала в 3 вагоне все очень понравилось!!! Проводницы просто умнички, к ним никаких вопросов нет. Делали свою работу на все 100%. Очень благодарна им за заботу.
Нам выдали очень хорошее и чистое белье, на котором было очень комфортно коротать время в дороге. Спасибо большое за приятную атмосферу. Так как ехать очень долго – это был для меня очень важный нюанс.
Быстро купил билет на этом сайте, выехал, ехать было конечно долго, но был удивлен комфорту, который был в вагоне. Давно я не ездил в таких хороших условиях. Даже по туалету и его чистоте никаких вообще вопросов не было.