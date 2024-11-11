Маршрут следования поезда 567С Анапа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
22:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
23:55
23:57
65 км.
1 ч. 50 мин.
Краснодар 1
01:24
01:40
133 км.
3 ч. 19 мин.
Брюховецкая
03:18
03:20
219 км.
5 ч. 13 мин.
Староминская-Тимашевск
04:36
04:38
297 км.
6 ч. 31 мин.
Ростов
Главный
06:02
06:27
388 км.
7 ч. 57 мин.
Новочеркасск
07:41
07:43
426 км.
9 ч. 36 мин.
Шахтная
08:35
08:37
462 км.
10 ч. 30 мин.
Сулин
10:15
10:17
480 км.
12 ч. 10 мин.
Зверево
10:40
10:42
495 км.
12 ч. 35 мин.
Лихая
11:04
11:21
511 км.
12 ч. 59 мин.
Каменская
11:48
11:50
530 км.
13 ч. 43 мин.
Миллерово
12:43
12:45
596 км.
14 ч. 38 мин.
Кутейниково
13:37
13:39
651 км.
15 ч. 32 мин.
Россошь
15:27
15:42
753 км.
17 ч. 22 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:15
17:46
841 км.
19 ч. 10 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:24
19:27
916 км.
21 ч. 19 мин.
Липецк
22:03
22:06
1027 км.
23 ч. 58 мин.
Елец
23:18
23:49
1097 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Ефремов
01:13
01:15
1163 км.
1 д. 3 ч. 8 мин.
Узловая 1
Московской жд
03:01
03:03
1255 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
03:51
03:53
1299 км.
1 д. 5 ч. 46 мин.
Калуга 1
06:32
07:07
1393 км.
1 д. 8 ч. 27 мин.
Москва
Киевский Вокзал
10:15
1550 км.
1 д. 12 ч. 10 мин.
