Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 543С Анапа — Череповец на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Череповец с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
18:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
21:46
21:48
72 км.
3 ч. 21 мин.
Тимашевская
23:07
23:28
148 км.
4 ч. 42 мин.
Брюховецкая
23:53
23:55
167 км.
5 ч. 28 мин.
Каневская
00:25
00:27
199 км.
6 ч. 0 мин.
Староминская-Тимашевск
01:56
01:58
246 км.
7 ч. 31 мин.
Ростов
Главный
03:20
03:40
337 км.
8 ч. 55 мин.
Новочеркасск
04:34
04:36
375 км.
10 ч. 9 мин.
Шахтная
05:16
05:18
411 км.
10 ч. 51 мин.
Сулин
05:47
05:49
429 км.
11 ч. 22 мин.
Зверево
06:10
06:12
444 км.
11 ч. 45 мин.
Лихая
06:38
07:38
460 км.
12 ч. 13 мин.
Каменская
08:05
08:07
479 км.
13 ч. 40 мин.
Миллерово
09:03
09:05
545 км.
14 ч. 38 мин.
Чертково
09:56
09:58
598 км.
15 ч. 31 мин.
Кантемировка
10:38
10:40
639 км.
16 ч. 13 мин.
Россошь
11:37
11:57
695 км.
17 ч. 12 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:38
13:42
783 км.
19 ч. 13 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:44
14:47
858 км.
20 ч. 19 мин.
Грязи
Воронежские
17:48
18:04
963 км.
23 ч. 23 мин.
Мичуринск
Уральский
19:07
19:37
1021 км.
1 д. 0 ч. 42 мин.
Рязань 2
23:30
23:53
1220 км.
1 д. 5 ч. 5 мин.
Ростов
Ярославский
06:19
06:21
1506 км.
1 д. 11 ч. 54 мин.
Ярославль
Главный
07:09
07:59
1560 км.
1 д. 12 ч. 44 мин.
Данилов
08:59
09:29
1625 км.
1 д. 14 ч. 34 мин.
Вологда 1
11:31
12:14
1739 км.
1 д. 17 ч. 6 мин.
Кипелово
13:15
13:17
1781 км.
1 д. 18 ч. 50 мин.
Чебсара
13:40
13:42
1799 км.
1 д. 19 ч. 15 мин.
Шексна
14:02
14:04
1816 км.
1 д. 19 ч. 37 мин.
Череповец 1
14:50
1850 км.
1 д. 20 ч. 25 мин.
