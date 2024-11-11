Маршрут следования и продажа билетов
22:10
10 ч. 17 мин.
08:27
9
Маршрут следования поезда 607И Анапа — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
22:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
23:55
23:57
65 км.
1 ч. 45 мин.
Краснодар 1
01:03
01:10
133 км.
2 ч. 53 мин.
Усть-Лабинская
02:25
02:30
192 км.
4 ч. 15 мин.
Гречишкино
03:18
03:23
233 км.
5 ч. 8 мин.
Кавказская
04:15
04:57
264 км.
6 ч. 5 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
05:57
06:02
329 км.
7 ч. 47 мин.
Невинномысская
07:06
07:11
406 км.
8 ч. 56 мин.
Минеральные Воды
08:27
510 км.
10 ч. 17 мин.
