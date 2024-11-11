Маршрут следования и продажа билетов
18:05
2 д. 16 ч. 1 мин.
10:06
43
Маршрут следования поезда 295С Анапа — Кандалакша на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Кандалакша с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
18:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимашевская
22:55
23:12
147 км.
4 ч. 50 мин.
Староминская-Тимашевск
00:34
00:36
244 км.
6 ч. 29 мин.
Ростов
Главный
02:00
02:21
335 км.
7 ч. 55 мин.
Зверево
05:22
05:24
429 км.
11 ч. 17 мин.
Лихая
05:49
06:03
445 км.
11 ч. 44 мин.
Каменская
06:39
06:41
464 км.
12 ч. 34 мин.
Миллерово
07:49
07:51
530 км.
13 ч. 44 мин.
Кутейниково
08:44
09:16
585 км.
14 ч. 39 мин.
Россошь
11:35
11:50
687 км.
17 ч. 30 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:24
13:27
775 км.
19 ч. 19 мин.
Придача
Воронеж-Южный
15:01
15:05
850 км.
20 ч. 56 мин.
Усмань
16:26
16:28
907 км.
22 ч. 21 мин.
Липецк
18:00
18:10
969 км.
23 ч. 55 мин.
Елец
19:23
19:55
1039 км.
1 д. 1 ч. 18 мин.
Ефремов
21:20
21:22
1105 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
Узловая 1
Московской жд
23:08
23:12
1197 км.
1 д. 5 ч. 3 мин.
Тула
Московский Вокзал
00:11
00:38
1243 км.
1 д. 6 ч. 6 мин.
Москва
Восточный Вокзал
03:56
04:11
1416 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Тверь
07:24
07:26
1578 км.
1 д. 13 ч. 19 мин.
Вышний Волочек
09:13
09:14
1694 км.
1 д. 15 ч. 8 мин.
Бологое-Московское
09:45
10:17
1737 км.
1 д. 15 ч. 40 мин.
Окуловка
11:06
11:07
1807 км.
1 д. 17 ч. 1 мин.
Чудово-Московское
12:32
12:34
1932 км.
1 д. 18 ч. 27 мин.
Волховстрой 2
14:27
14:29
2028 км.
1 д. 20 ч. 22 мин.
Лодейное Поле
15:54
15:56
2139 км.
1 д. 21 ч. 49 мин.
Подпорожье
16:27
16:29
2172 км.
1 д. 22 ч. 22 мин.
Свирь
16:42
17:16
2177 км.
1 д. 22 ч. 37 мин.
Петрозаводск
18:55
20:05
2270 км.
2 д. 0 ч. 50 мин.
Кондопога
21:07
21:12
2317 км.
2 д. 3 ч. 2 мин.
Медвежья Гора
22:50
23:02
2395 км.
2 д. 4 ч. 45 мин.
Сегежа
00:49
00:54
2488 км.
2 д. 6 ч. 44 мин.
Надвоицы
01:13
01:18
2504 км.
2 д. 7 ч. 8 мин.
Идель
01:48
01:50
2531 км.
2 д. 7 ч. 43 мин.
Беломорск
02:44
02:49
2582 км.
2 д. 8 ч. 39 мин.
Кемь
03:45
04:20
2629 км.
2 д. 9 ч. 40 мин.
Кузема
05:11
05:13
2675 км.
2 д. 11 ч. 6 мин.
Энгозеро
06:02
06:04
2725 км.
2 д. 11 ч. 57 мин.
Амбарный
06:20
06:22
2741 км.
2 д. 12 ч. 15 мин.
Лоухи
07:00
07:05
2776 км.
2 д. 12 ч. 55 мин.
Чупа
07:31
07:34
2797 км.
2 д. 13 ч. 26 мин.
Княжая
08:52
08:56
2864 км.
2 д. 14 ч. 47 мин.
Кандалакша
10:06
2901 км.
2 д. 16 ч. 1 мин.
