Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 277С Анапа — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:12
1 д. 14 ч. 35 мин.
06:47
27
Маршрут следования поезда 277С Анапа — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
16:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимашевская
19:50
19:54
147 км.
3 ч. 38 мин.
Брюховецкая
20:22
20:24
166 км.
4 ч. 10 мин.
Каневская
20:55
20:57
198 км.
4 ч. 43 мин.
Староминская-Тимашевск
22:00
22:05
245 км.
5 ч. 48 мин.
Ростов
Главный
23:28
23:46
336 км.
7 ч. 16 мин.
Новочеркасск
00:34
00:36
374 км.
8 ч. 22 мин.
Шахтная
01:12
01:14
410 км.
9 ч. 0 мин.
Сулин
02:00
02:02
428 км.
9 ч. 48 мин.
Зверево
02:24
02:26
443 км.
10 ч. 12 мин.
Лихая
02:55
03:25
459 км.
10 ч. 43 мин.
Каменская
03:52
03:54
478 км.
11 ч. 40 мин.
Миллерово
04:49
04:51
544 км.
12 ч. 37 мин.
Кутейниково
05:42
05:44
599 км.
13 ч. 30 мин.
Россошь
07:22
07:37
701 км.
15 ч. 10 мин.
Евдаково
08:58
09:00
760 км.
16 ч. 46 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:37
09:42
790 км.
17 ч. 25 мин.
Придача
Воронеж-Южный
11:30
11:34
865 км.
19 ч. 18 мин.
Грязи
Воронежские
14:11
14:14
970 км.
21 ч. 59 мин.
Мичуринск
Уральский
15:19
16:10
1028 км.
23 ч. 7 мин.
Рязань 2
19:26
19:53
1227 км.
1 д. 3 ч. 14 мин.
Тверь
01:21
01:23
1569 км.
1 д. 9 ч. 9 мин.
Вышний Волочек
02:28
02:29
1685 км.
1 д. 10 ч. 16 мин.
Бологое-Московское
03:00
03:12
1728 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Окуловка
03:55
03:56
1798 км.
1 д. 11 ч. 43 мин.
Малая Вишера
04:38
04:39
1879 км.
1 д. 12 ч. 26 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
06:47
2039 км.
1 д. 14 ч. 35 мин.
