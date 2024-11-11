Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 537С Анапа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
02:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
05:40
05:42
72 км.
3 ч. 40 мин.
Тимашевская
07:00
07:03
148 км.
5 ч. 0 мин.
Староминская-Тимашевск
09:19
09:21
245 км.
7 ч. 19 мин.
Первомайская
10:59
11:17
331 км.
8 ч. 59 мин.
Новочеркасск
13:04
13:06
375 км.
11 ч. 4 мин.
Шахтная
13:53
13:55
411 км.
11 ч. 53 мин.
Зверево
14:48
14:50
444 км.
12 ч. 48 мин.
Лихая
15:50
16:04
460 км.
13 ч. 50 мин.
Каменская
16:29
16:31
479 км.
14 ч. 29 мин.
Миллерово
17:28
17:30
545 км.
15 ч. 28 мин.
Кутейниково
18:21
18:23
600 км.
16 ч. 21 мин.
Россошь
20:02
20:17
702 км.
18 ч. 2 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:55
22:10
790 км.
19 ч. 55 мин.
Придача
Воронеж-Южный
23:27
23:32
865 км.
21 ч. 27 мин.
Липецк
02:05
02:10
976 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Елец
03:23
03:54
1046 км.
1 д. 1 ч. 23 мин.
Ефремов
06:25
06:27
1112 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Узловая 1
Московской жд
08:17
08:22
1204 км.
1 д. 6 ч. 17 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
09:11
09:26
1248 км.
1 д. 7 ч. 11 мин.
Москва
Киевский Вокзал
15:55
1418 км.
1 д. 13 ч. 55 мин.
