Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 283С Анапа — Череповец на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Череповец с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
19:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
21:44
21:46
72 км.
2 ч. 4 мин.
Тимашевская
23:05
23:20
148 км.
3 ч. 25 мин.
Брюховецкая
23:48
23:50
167 км.
4 ч. 8 мин.
Каневская
00:20
00:22
199 км.
4 ч. 40 мин.
Староминская-Тимашевск
01:12
01:14
246 км.
5 ч. 32 мин.
Ростов
Главный
03:33
03:55
337 км.
7 ч. 53 мин.
Новочеркасск
04:55
04:57
375 км.
9 ч. 15 мин.
Шахтная
05:44
05:46
411 км.
10 ч. 4 мин.
Сулин
07:09
07:11
429 км.
11 ч. 29 мин.
Зверево
07:33
07:35
444 км.
11 ч. 53 мин.
Лихая
08:39
08:56
460 км.
12 ч. 59 мин.
Каменская
09:23
09:25
479 км.
13 ч. 43 мин.
Миллерово
10:26
10:28
545 км.
14 ч. 46 мин.
Кутейниково
11:33
11:35
600 км.
15 ч. 53 мин.
Россошь
13:14
13:29
702 км.
17 ч. 34 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:13
15:18
790 км.
19 ч. 33 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:19
16:23
865 км.
20 ч. 39 мин.
Грязи
Воронежские
18:12
18:15
970 км.
22 ч. 32 мин.
Мичуринск
Уральский
19:10
19:44
1028 км.
23 ч. 30 мин.
Рязань 2
22:31
22:57
1227 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Ростов
Ярославский
04:48
04:50
1513 км.
1 д. 9 ч. 8 мин.
Ярославль
Главный
05:33
06:23
1567 км.
1 д. 9 ч. 53 мин.
Данилов
07:43
08:17
1632 км.
1 д. 12 ч. 3 мин.
Грязовец
09:47
09:51
1709 км.
1 д. 14 ч. 7 мин.
Вологда 1
10:35
11:19
1749 км.
1 д. 14 ч. 55 мин.
Кипелово
12:19
12:21
1791 км.
1 д. 16 ч. 39 мин.
Чебсара
12:42
12:44
1809 км.
1 д. 17 ч. 2 мин.
Шексна
13:02
13:04
1826 км.
1 д. 17 ч. 22 мин.
Череповец 1
13:40
1860 км.
1 д. 18 ч. 0 мин.
