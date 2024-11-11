Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 259С Анапа — Санкт-Петербург.
23:05
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:50
31
Маршрут следования поезда 259С Анапа — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
23:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
02:03
02:05
65 км.
2 ч. 58 мин.
Краснодар 1
03:46
04:01
133 км.
4 ч. 41 мин.
Брюховецкая
06:56
06:58
219 км.
7 ч. 51 мин.
Каневская
07:30
07:32
251 км.
8 ч. 25 мин.
Староминская-Тимашевск
08:18
08:22
298 км.
9 ч. 13 мин.
Ростов
Главный
10:20
10:49
389 км.
11 ч. 15 мин.
Новочеркасск
11:43
11:45
427 км.
12 ч. 38 мин.
Шахтная
12:27
12:29
463 км.
13 ч. 22 мин.
Сулин
12:57
12:59
481 км.
13 ч. 52 мин.
Зверево
13:21
13:23
496 км.
14 ч. 16 мин.
Лихая
13:45
14:05
512 км.
14 ч. 40 мин.
Каменская
14:32
14:34
531 км.
15 ч. 27 мин.
Миллерово
15:27
15:29
597 км.
16 ч. 22 мин.
Кутейниково
16:21
16:23
652 км.
17 ч. 16 мин.
Россошь
18:00
18:17
754 км.
18 ч. 55 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:00
20:02
842 км.
20 ч. 55 мин.
Придача
Воронеж-Южный
21:37
21:42
917 км.
22 ч. 32 мин.
Липецк
00:16
00:26
1028 км.
1 д. 1 ч. 11 мин.
Елец
01:50
02:22
1098 км.
1 д. 2 ч. 45 мин.
Ефремов
03:48
03:50
1164 км.
1 д. 4 ч. 43 мин.
Узловая 1
Московской жд
05:56
06:00
1256 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Ожерелье
07:54
08:24
1348 км.
1 д. 8 ч. 49 мин.
Москва
Восточный Вокзал
11:10
11:25
1461 км.
1 д. 12 ч. 5 мин.
Тверь
14:24
14:26
1623 км.
1 д. 15 ч. 19 мин.
Вышний Волочек
16:04
16:05
1739 км.
1 д. 16 ч. 59 мин.
Бологое-Московское
16:49
16:50
1782 км.
1 д. 17 ч. 44 мин.
Окуловка
17:39
17:40
1852 км.
1 д. 18 ч. 34 мин.
Малая Вишера
18:56
18:57
1933 км.
1 д. 19 ч. 51 мин.
Чудово-Московское
19:24
19:25
1976 км.
1 д. 20 ч. 19 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:50
2092 км.
1 д. 21 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Нас в поезде обслуживали студенты и практиканты. Думала что это обернется торможением и постоянными косяками. Однако стоит отдать должное – эти ребята работали на 200%. Даже лучше, чем те, кто их учил. Поездка прошла нормально.
Спасибо проводнице! Сразу видно когда человек работает только для зарплаты и когда человек любит то что делает! Ехали в 7 вагоне жаль не запомнил имя проводинцы. Очень приятная женщина была.
Если бы не дети за стенкой то поездка прошла бы хорошо. Но не повезло и рядом ехало какое-то семейство из колхоза. Дети невоспитанные. Родителей вообще не слушают и ничего не хотят делать как им сказали. Терпела всю дорогу до питера…
15 вагон 7 июля 2019 года. Просто страх и ужас! В нашем вагоне не было кондиционера (по словам проводника он сломался, хотя в билете был указан). За всю дорогу в наше вагоне вообще ни разу не убирали и не подметали! Ну разве это то что должен получать пассажир который заплатил так много денег за билет!!!!!?????????????????
В вагоне мыли полы тряпкой которая размером была с носовой платок. СЕРЬЕЗНО? Как вы так их помоете? Только грязь размазывали туда сюда. Про туалет и говорить нечего. Грязь кругом куда ни глянь. Сделала замечание проводнице, та сказала что разберется. И не разобралась, с туалетом ничего вообще не происходило на протяжении всей поездки. Вот такие у нас работники на железной дороге.