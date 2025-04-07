Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 027С Анапа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
23:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
03:35
03:37
72 км.
4 ч. 0 мин.
Тимашевская
05:08
05:15
148 км.
5 ч. 33 мин.
Староминская-Тимашевск
06:42
06:44
245 км.
7 ч. 7 мин.
Ростов
Главный
08:06
08:24
336 км.
8 ч. 31 мин.
Лихая
11:18
11:32
446 км.
11 ч. 43 мин.
Россошь
15:50
16:03
675 км.
16 ч. 15 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:48
18:10
763 км.
18 ч. 13 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:21
19:26
838 км.
19 ч. 46 мин.
Грязи
Воронежские
21:35
21:40
943 км.
22 ч. 0 мин.
Мичуринск
Уральский
22:40
23:16
1001 км.
23 ч. 5 мин.
Рязань 2
01:50
01:55
1200 км.
1 д. 2 ч. 15 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:05
1381 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
