19:15
1 д. 17 ч. 46 мин.
13:01

Маршрут следования поезда 265С Анапа — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
19:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Краснодар 1
01:22
01:26
131 км.
6 ч. 7 мин.
Ростов
Главный
06:01
06:21
381 км.
10 ч. 46 мин.
Россошь
13:59
14:14
710 км.
18 ч. 44 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:07
16:12
798 км.
20 ч. 52 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:25
17:29
873 км.
22 ч. 10 мин.
Грязи
Воронежские
19:11
19:14
978 км.
23 ч. 56 мин.
Мичуринск
Уральский
20:12
20:42
1036 км.
1 д. 0 ч. 57 мин.
Богоявленск
21:45
21:47
1077 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Рязань 2
23:53
00:19
1235 км.
1 д. 4 ч. 38 мин.
Тверь
06:12
06:14
1577 км.
1 д. 10 ч. 57 мин.
Бологое-Московское
08:08
08:20
1737 км.
1 д. 12 ч. 53 мин.
Угловка
08:54
08:55
1787 км.
1 д. 13 ч. 39 мин.
Малая Вишера
10:21
10:23
1888 км.
1 д. 15 ч. 6 мин.
Чудово-Московское
10:50
10:52
1931 км.
1 д. 15 ч. 35 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:01
2047 км.
1 д. 17 ч. 46 мин.
