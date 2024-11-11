Поезд 237С Анапа — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

20:52

Анапа

1 д. 13 ч. 16 мин.

10:08

Москва

25

Маршрут следования поезда 237С Анапа — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

20:52

0 км.

0 ч. 0 мин.

Абинская

23:43

2 мин.

23:45

65 км.

2 ч. 51 мин.

Краснодар 1

00:52

8 мин.

01:00

133 км.

4 ч. 0 мин.

Брюховецкая

03:16

2 мин.

03:18

219 км.

6 ч. 24 мин.

Староминская-Тимашевск

04:21

2 мин.

04:23

297 км.

7 ч. 29 мин.

Ростов
Главный

05:42

18 мин.

06:00

388 км.

8 ч. 50 мин.

Новочеркасск

07:22

2 мин.

07:24

426 км.

10 ч. 30 мин.

Шахтная

08:15

2 мин.

08:17

462 км.

11 ч. 23 мин.

Сулин

08:55

2 мин.

08:57

480 км.

12 ч. 3 мин.

Зверево

09:23

2 мин.

09:25

495 км.

12 ч. 31 мин.

Лихая

09:49

17 мин.

10:06

511 км.

12 ч. 57 мин.

Каменская

10:32

3 мин.

10:35

530 км.

13 ч. 40 мин.

Миллерово

11:43

22 мин.

12:05

596 км.

14 ч. 51 мин.

Кутейниково

13:04

2 мин.

13:06

651 км.

16 ч. 12 мин.

Россошь

14:53

15 мин.

15:08

753 км.

18 ч. 1 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

17:01

4 мин.

17:05

841 км.

20 ч. 9 мин.

Придача
Воронеж-Южный

18:17

5 мин.

18:22

916 км.

21 ч. 25 мин.

Усмань

20:21

2 мин.

20:23

973 км.

23 ч. 29 мин.

Липецк

21:49

10 мин.

21:59

1035 км.

1 д. 0 ч. 57 мин.

Елец

23:13

31 мин.

23:44

1105 км.

1 д. 2 ч. 21 мин.

Ефремов

01:13

2 мин.

01:15

1171 км.

1 д. 4 ч. 21 мин.

Узловая 1
Московской жд

03:00

2 мин.

03:02

1263 км.

1 д. 6 ч. 8 мин.

Тула Вяземская
Ряжский Вокзал

03:50

12 мин.

04:02

1307 км.

1 д. 6 ч. 58 мин.

Калуга 1

06:38

36 мин.

07:14

1401 км.

1 д. 9 ч. 46 мин.

Москва
Киевский Вокзал

10:08

1558 км.

1 д. 13 ч. 16 мин.

Информация о поезде 237С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 237С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 20:52 и прибывает на конечную станцию Москва в 10:08. Вся дорога занимает 1 д. 13 ч. 16 мин., а суммарное время стоянок составляет - 3 ч. 23 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1263 руб.
  • стоимость купейного места – 3225 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 237С Анапа - Москва: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

25 станций

Самая длинная остановка:

36 мин. – станция Калуга 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1263 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Рая

    Зашибенный поезд)))) Как всегда нанотехнологии до РЖД еще недошли поэтому кондиционеры работают только тогда, когда поезд находится в движении. На станциях было душно и прям дышать нечем.

  2. Ленка

    Мыла в туалете НЕТ. Мылись только 1 раз и воняли. Проводницы тоже в вагоне считай не было, иногда удавалось словить её, когда та пробегала мимо. У нас постоянно постукивал столик, от чего у меня к концу поездки нервы не выдерживали уже просто.

  3. Матвей

    Брал билеты на этом сайте. Все прошло хорошо. Не понравилось отношение проводницы, которая видно было не стой ноги встала. Даже поругалась с какой-то женщиной. Я решил особо не дергать ее.

  4. Татьяна Корзун

    Чай был вкусный, в купе убрано и чисто. Ночью не дуло и это очень меня порадовало, потому что до этого ездили на этом поезде и было невыносимо ночью ехать с завываниями ветра из окна. На этот раз всё тип-топ.

  5. Павел Карпович

    Хотелось бы видеть больше розеток или хотя бы удлинители потому что многим нужно подзарядить мобильники и планшеты, а на всех розеток не хватает. Также хотелось бы чтобы убирались почаще, особенно после остановок. На некоторых станциях туда-сюда выходят и наносят грязи, которая потом несколько часов не убирается.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
