Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 237С Анапа — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 237С Анапа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
20:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
23:43
23:45
65 км.
2 ч. 51 мин.
Краснодар 1
00:52
01:00
133 км.
4 ч. 0 мин.
Брюховецкая
03:16
03:18
219 км.
6 ч. 24 мин.
Староминская-Тимашевск
04:21
04:23
297 км.
7 ч. 29 мин.
Ростов
Главный
05:42
06:00
388 км.
8 ч. 50 мин.
Новочеркасск
07:22
07:24
426 км.
10 ч. 30 мин.
Шахтная
08:15
08:17
462 км.
11 ч. 23 мин.
Сулин
08:55
08:57
480 км.
12 ч. 3 мин.
Зверево
09:23
09:25
495 км.
12 ч. 31 мин.
Лихая
09:49
10:06
511 км.
12 ч. 57 мин.
Каменская
10:32
10:35
530 км.
13 ч. 40 мин.
Миллерово
11:43
12:05
596 км.
14 ч. 51 мин.
Кутейниково
13:04
13:06
651 км.
16 ч. 12 мин.
Россошь
14:53
15:08
753 км.
18 ч. 1 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:01
17:05
841 км.
20 ч. 9 мин.
Придача
Воронеж-Южный
18:17
18:22
916 км.
21 ч. 25 мин.
Усмань
20:21
20:23
973 км.
23 ч. 29 мин.
Липецк
21:49
21:59
1035 км.
1 д. 0 ч. 57 мин.
Елец
23:13
23:44
1105 км.
1 д. 2 ч. 21 мин.
Ефремов
01:13
01:15
1171 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Узловая 1
Московской жд
03:00
03:02
1263 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
03:50
04:02
1307 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Калуга 1
06:38
07:14
1401 км.
1 д. 9 ч. 46 мин.
Москва
Киевский Вокзал
10:08
1558 км.
1 д. 13 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Зашибенный поезд)))) Как всегда нанотехнологии до РЖД еще недошли поэтому кондиционеры работают только тогда, когда поезд находится в движении. На станциях было душно и прям дышать нечем.
Мыла в туалете НЕТ. Мылись только 1 раз и воняли. Проводницы тоже в вагоне считай не было, иногда удавалось словить её, когда та пробегала мимо. У нас постоянно постукивал столик, от чего у меня к концу поездки нервы не выдерживали уже просто.
Брал билеты на этом сайте. Все прошло хорошо. Не понравилось отношение проводницы, которая видно было не стой ноги встала. Даже поругалась с какой-то женщиной. Я решил особо не дергать ее.
Чай был вкусный, в купе убрано и чисто. Ночью не дуло и это очень меня порадовало, потому что до этого ездили на этом поезде и было невыносимо ночью ехать с завываниями ветра из окна. На этот раз всё тип-топ.
Хотелось бы видеть больше розеток или хотя бы удлинители потому что многим нужно подзарядить мобильники и планшеты, а на всех розеток не хватает. Также хотелось бы чтобы убирались почаще, особенно после остановок. На некоторых станциях туда-сюда выходят и наносят грязи, которая потом несколько часов не убирается.