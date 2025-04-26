Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 573Ж Анапа — Кострома на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Кострома с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
02:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимашевская
08:48
09:04
147 км.
6 ч. 38 мин.
Первомайская
12:01
12:20
328 км.
9 ч. 51 мин.
Новочеркасск
13:52
13:54
372 км.
11 ч. 42 мин.
Зверево
15:28
15:30
440 км.
13 ч. 18 мин.
Лихая
16:29
16:43
456 км.
14 ч. 19 мин.
Каменская
17:10
17:12
475 км.
15 ч. 0 мин.
Миллерово
18:06
18:08
541 км.
15 ч. 56 мин.
Россошь
20:38
21:08
692 км.
18 ч. 28 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:24
23:43
780 км.
21 ч. 14 мин.
Придача
Воронеж-Южный
00:51
00:55
855 км.
22 ч. 41 мин.
Грязи
Воронежские
03:00
03:03
960 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Мичуринск
Уральский
04:00
04:35
1018 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Рязань 2
08:50
09:57
1217 км.
1 д. 6 ч. 40 мин.
Ростов
Ярославский
17:11
17:13
1503 км.
1 д. 15 ч. 1 мин.
Ярославль
Пассажирский
17:57
18:00
1555 км.
1 д. 15 ч. 47 мин.
Нерехта
19:12
19:15
1598 км.
1 д. 17 ч. 2 мин.
Кострома Новая
20:18
1639 км.
1 д. 18 ч. 8 мин.
