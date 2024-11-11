Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 217С Анапа — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 217С Анапа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
16:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимашевская
19:50
19:54
147 км.
3 ч. 38 мин.
Брюховецкая
20:22
20:24
166 км.
4 ч. 10 мин.
Каневская
20:55
20:57
198 км.
4 ч. 43 мин.
Староминская-Тимашевск
22:00
22:05
245 км.
5 ч. 48 мин.
Ростов
Главный
23:28
23:46
336 км.
7 ч. 16 мин.
Новочеркасск
00:34
00:36
374 км.
8 ч. 22 мин.
Шахтная
01:12
01:14
410 км.
9 ч. 0 мин.
Сулин
02:00
02:02
428 км.
9 ч. 48 мин.
Зверево
02:24
02:26
443 км.
10 ч. 12 мин.
Лихая
02:55
03:25
459 км.
10 ч. 43 мин.
Каменская
03:52
03:54
478 км.
11 ч. 40 мин.
Миллерово
04:49
04:51
544 км.
12 ч. 37 мин.
Кутейниково
05:42
05:44
599 км.
13 ч. 30 мин.
Россошь
07:22
07:37
701 км.
15 ч. 10 мин.
Евдаково
08:58
09:00
760 км.
16 ч. 46 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:37
09:42
790 км.
17 ч. 25 мин.
Придача
Воронеж-Южный
11:30
11:34
865 км.
19 ч. 18 мин.
Липецк
14:45
14:55
976 км.
22 ч. 33 мин.
Елец
16:05
16:36
1046 км.
23 ч. 53 мин.
Ефремов
18:10
18:12
1112 км.
1 д. 1 ч. 58 мин.
Узловая 1
Московской жд
19:57
20:01
1204 км.
1 д. 3 ч. 45 мин.
Венев
20:54
20:56
1245 км.
1 д. 4 ч. 42 мин.
Ожерелье
21:49
22:16
1295 км.
1 д. 5 ч. 37 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
23:56
1405 км.
1 д. 7 ч. 44 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Хороший вагон, прекрасный поезд. Внутри было чисто и светло. Проводница была очень вежливой. Рекомендую.
Нам выдали очень чистое белье, без дырок и поглаженное. Также оно очень приятно пахло кондиционером. Приятно было спать!
Поезд очень нравится тем, что сел, заснул и утром проснулся на месте. В вагоне ночью было немного душновато но терпимо. Хорошо что закрывалась шторка. В прошлый раз ехала на этом поезде, у нас в купе не закрывалась шторка и мешали фонари на станциях.
Отличный состав, сразу видно проводницы профессионалы своего дела. Мы ехали с внуком до Кущевки, поездка прошла очень хорошо.
Билеты не сильно дорогие, а вот сервис как в каких-то элитных поездах. Конечно, вагоны уже старые, это видно. Но еще держатся неплохо. Проводницы великолепные женщины. Очень благодарна им.
Недавно воспользовалась услугами поезда 217С впервые, купе для инвалидов. Чисто, аккуратно, за день 2 раза была уборка купе. Проводник внимательная, несколько раз забегала, интересуясь не надо ли чего. Начальник поезда Соколов Дмитрий. Меня всё устроило, удачи ребятам.