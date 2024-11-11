Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 539С Анапа — Кострома
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 539С Анапа — Кострома на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Кострома с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
19:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
21:44
21:46
72 км.
2 ч. 4 мин.
Тимашевская
23:05
23:20
148 км.
3 ч. 25 мин.
Брюховецкая
23:48
23:50
167 км.
4 ч. 8 мин.
Каневская
00:20
00:22
199 км.
4 ч. 40 мин.
Староминская-Тимашевск
01:12
01:14
246 км.
5 ч. 32 мин.
Ростов
Главный
03:33
03:55
337 км.
7 ч. 53 мин.
Новочеркасск
04:55
04:57
375 км.
9 ч. 15 мин.
Шахтная
05:44
05:46
411 км.
10 ч. 4 мин.
Сулин
07:09
07:11
429 км.
11 ч. 29 мин.
Зверево
07:33
07:35
444 км.
11 ч. 53 мин.
Лихая
08:39
08:56
460 км.
12 ч. 59 мин.
Каменская
09:23
09:25
479 км.
13 ч. 43 мин.
Миллерово
10:26
10:28
545 км.
14 ч. 46 мин.
Кутейниково
11:33
11:35
600 км.
15 ч. 53 мин.
Россошь
13:14
13:29
702 км.
17 ч. 34 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:13
15:18
790 км.
19 ч. 33 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:19
16:23
865 км.
20 ч. 39 мин.
Грязи
Воронежские
18:12
18:15
970 км.
22 ч. 32 мин.
Мичуринск
Уральский
19:10
19:44
1028 км.
23 ч. 30 мин.
Рязань 2
22:31
22:57
1227 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Александров 1
03:20
03:49
1433 км.
1 д. 7 ч. 40 мин.
Кипрево
04:40
04:42
1458 км.
1 д. 9 ч. 0 мин.
Кольчугино
05:13
05:15
1482 км.
1 д. 9 ч. 33 мин.
Юрьев-Польский
05:53
05:58
1509 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Гаврилов Посад
06:32
07:19
1538 км.
1 д. 10 ч. 52 мин.
Петровская
07:32
07:34
1551 км.
1 д. 11 ч. 52 мин.
Нерль
07:41
07:43
1556 км.
1 д. 12 ч. 1 мин.
Тейково
08:10
08:12
1580 км.
1 д. 12 ч. 30 мин.
Текстильный
09:30
09:32
1605 км.
1 д. 13 ч. 50 мин.
Иваново
09:43
09:58
1610 км.
1 д. 14 ч. 3 мин.
Фурманов
11:13
11:31
1636 км.
1 д. 15 ч. 33 мин.
Нерехта
12:25
13:10
1677 км.
1 д. 16 ч. 45 мин.
Кострома Новая
13:50
1718 км.
1 д. 18 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Конечно, очень хотелось бы, чтобы наши старые вагоны наконец заменили на новые. Я читала что жд собирается менять все старые вагоны к какому-то году, но до нашего поезда видимо еще не дошли.
Если честно- я ждал что будет получше за такие деньги, как стоят билеты. В купе было душно очень. Когда ехали в Анапу – то было намного комфортнее по температуре ехать в плацкарте.
У нас сломалась вентиляция и было безумно душно. Дышать просто нечем. Начальник поездка молодец, ходил подбадривал. Но все же.
Я очень удивился, когда узнал что в этом поезде НЕТ вагона ресторана! Как так вообще, где кушать. Если хочетеся нормально поесть!???? Не давиться же дошираками и всякими кашами
Когда кондиционер нужен - его нет. В нашем случае было вообще наоборот. Кондиционер в вагоне был и работал. Но на улице было прохладно, без солнца, в вагоне было комфортно но никто кондиционер не выключал и нас подморозило.