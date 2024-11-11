Маршрут следования и продажа билетов
16:46
6 ч. 47 мин.
02:17
31
Маршрут следования поезда 603И Новосибирск — Кулунда на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Кулунда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
16:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сеятель
17:21
17:23
21 км.
0 ч. 35 мин.
Бердск
17:37
17:39
32 км.
0 ч. 51 мин.
Искитим
17:56
17:58
49 км.
1 ч. 10 мин.
Линево
18:25
18:27
71 км.
1 ч. 39 мин.
Черепаново
18:57
19:57
94 км.
2 ч. 11 мин.
Усть-Тальменская
20:37
20:39
140 км.
3 ч. 51 мин.
Алтайская
21:24
21:29
193 км.
4 ч. 38 мин.
Барнаул
21:50
23:02
205 км.
5 ч. 4 мин.
Ребриха
00:36
00:41
309 км.
7 ч. 50 мин.
Корчино
01:22
01:27
355 км.
8 ч. 36 мин.
Овечкино
01:48
01:53
379 км.
9 ч. 2 мин.
Гилевка
02:20
02:25
408 км.
9 ч. 34 мин.
Леньки
02:47
02:50
432 км.
10 ч. 1 мин.
Новоблаговещенка
03:29
03:32
471 км.
10 ч. 43 мин.
Кулунда
04:47
542 км.
12 ч. 1 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Кондиционер не работал всю дорогу, после жалобы к нам пришел проводник из другого купе, открутил 4 болта, на которых держалась крышка кондиционера, посмотрел и со словами сейчас к вам придут механик, и начальник поезда удалился. Мы прождали 4 часа, никто так и не пришел.
Всю ночь мы ехали в душном купе, нам пришлось спать сверху для того, чтобы детям хоть как-то было прохладнее внизу. Это адское пекло я вам скажу. Я чуть сознание не теряла от жары ну, где такое видано!!! А еще пьешь много воды, чтоб не так жарко было так голова разболелась от преизбытка воды.
Наша проводница, тоже та ещё работяга всю дорогу только лежала в своем купе. Утром даже разбудить ее не вышло для того, чтобы купить кофе. Купе ужасно грязное, кругом мусор, пятна жира, скорлупа от семечек пыль в палец на окнах. О какой дезинфекции от Короновируса может идти речь, если даже элементарно не проводится уборка купе.
Нижняя полка не фиксировалась, все время поднималась, если встаёшь с неё. Оказывается, нужно со всей силы на ней прыгнуть, чтобы она защелкнулась. Туалет отдельная тема. Ужасная грязь, запах выедает глаза, не спасает даже освежитель. Дети даже заходить туда боялись.
Постоянно выключаются розетки и кондиционеры (там, где они работают). Кстати розетки только на нижних полках, кнопка вызова проводника и включение, и выключение света находятся на уровне ног верхних полок и когда ночью поднимаешься чтобы лечь или спускаешься, то и дело нажимаешь их, особенно здорово, когда включаешь яркий свет посреди ночи и выключить сразу не можешь, потому что развернуться там, на верху быстро в принципе не реально.