Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 627И Кулунда — Новосибирск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
09:32
17 ч. 27 мин.
02:59
37
Маршрут следования поезда 627И Кулунда — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кулунда — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кулунда
09:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Табуны
09:59
10:01
24 км.
0 ч. 27 мин.
Славгород
10:26
10:31
49 км.
0 ч. 54 мин.
Красный Дол
10:52
10:53
67 км.
1 ч. 20 мин.
Бурла
11:18
11:20
92 км.
1 ч. 46 мин.
Чуманский
11:41
11:42
116 км.
2 ч. 9 мин.
Карасук 1
12:05
12:50
140 км.
2 ч. 33 мин.
Осолодино
13:05
13:07
147 км.
3 ч. 33 мин.
Озерное Приволье
13:13
13:14
150 км.
3 ч. 41 мин.
Савкино
13:26
13:27
161 км.
3 ч. 54 мин.
Баган
13:47
13:52
187 км.
4 ч. 15 мин.
Разъезд 151км
14:09
14:10
205 км.
4 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 142км
14:19
14:20
213 км.
4 ч. 47 мин.
Купино
14:33
14:51
223 км.
5 ч. 1 мин.
Шипицыно
15:20
15:23
256 км.
5 ч. 48 мин.
Чистоозерная
15:50
16:08
282 км.
6 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 56км
16:22
16:23
297 км.
6 ч. 50 мин.
Табулга
16:34
16:49
307 км.
7 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 22км
17:06
17:07
328 км.
7 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 4км
17:22
17:23
346 км.
7 ч. 50 мин.
Татарская
17:30
18:02
349 км.
7 ч. 58 мин.
Кабаклы
18:20
18:22
373 км.
8 ч. 48 мин.
Чаны
18:45
18:49
400 км.
9 ч. 13 мин.
Озеро-Карачинское
19:01
19:06
412 км.
9 ч. 29 мин.
Тебисская
19:32
19:34
445 км.
10 ч. 0 мин.
Кирзинское
20:00
20:02
475 км.
10 ч. 28 мин.
Барабинск
20:21
20:51
499 км.
10 ч. 49 мин.
Труновское
21:17
21:37
524 км.
11 ч. 45 мин.
Кожурла
21:54
22:32
541 км.
12 ч. 22 мин.
Убинская
22:58
23:29
581 км.
13 ч. 26 мин.
Каргат
00:12
00:23
622 км.
14 ч. 40 мин.
Кокошино
00:40
00:42
644 км.
15 ч. 8 мин.
Чулымская
00:59
01:04
666 км.
15 ч. 27 мин.
Коченево
01:57
01:59
745 км.
16 ч. 25 мин.
Обь
02:31
02:33
778 км.
16 ч. 59 мин.
Новосибирск-Западный
02:44
02:46
786 км.
17 ч. 12 мин.
Новосибирск
Главный
02:59
791 км.
17 ч. 27 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Кулунда → Новосибирск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Что касается вагонов, то качество повысилось с деревянных и жёстких лавок, до мягких сидений с подголовниками, вагоны часто попадались с кондиционером, окна и вагоны в целом чистые. Туалеты немного апгрейдили- кнопка смыва, вместо педали, попадается мыло и туалетная бумага, но не всегда...
Я ещё никогда не получала такого удовольствия от поездки, как в этот раз! Я была приятно удивлена новым, красивым, комфортабельным поездом. Везде все чисто, убрано, имеются такие удобства как душ, розетки рядом с кроватями, а также имеется разделение мусора. Отдельную благодарность я хотела бы выразить проводнице: добрая, веселая, рассказывала интересные истории. Нам с ней очень повезло!
Билетов в купе уже не было, поэтому пришлось довольствоваться плацкартом. Контингент был разношёрстный, в основном вахтовики, которые ехали на Север на заработки. Комфорта ноль, считал минуты до прибытия в пункт назначения. Поездкой вообще не доволен.
При входе в вагон, нас приветливо встретила проводница. Проверила проездные документы и предложила пройти до своих посадочных мест. Там нас ждало постельное белье и полотенце, запакованные в полиэтиленовый пакет. Упаковочные пакеты нам в дальнейшем пригодились для сбора мусора, который образовывался после приема пищи. А еще она рассказала нам о бесплатных услугах.
Вагон современный, уютный, чистый, есть биотуалет и душ. Сама поездка оставила наилучшие впечатления, проводник нашего вагона просто замечательная, добрая, создала домашнюю атмосферу, внимательная, находила со всеми пассажирами общий язык, мы были в восхищении от неё! Отличный человек и работник!