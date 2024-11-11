Поезд 627И Кулунда — Новосибирск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

09:32

Кулунда

17 ч. 27 мин.

02:59

Новосибирск

37

Маршрут следования поезда 627И Кулунда — Новосибирск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Кулунда — Новосибирск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Кулунда

09:32

0 км.

0 ч. 0 мин.

Табуны

09:59

2 мин.

10:01

24 км.

0 ч. 27 мин.

Славгород

10:26

5 мин.

10:31

49 км.

0 ч. 54 мин.

Красный Дол

10:52

1 мин.

10:53

67 км.

1 ч. 20 мин.

Бурла

11:18

2 мин.

11:20

92 км.

1 ч. 46 мин.

Чуманский

11:41

1 мин.

11:42

116 км.

2 ч. 9 мин.

Карасук 1

12:05

45 мин.

12:50

140 км.

2 ч. 33 мин.

Осолодино

13:05

2 мин.

13:07

147 км.

3 ч. 33 мин.

Озерное Приволье

13:13

1 мин.

13:14

150 км.

3 ч. 41 мин.

Савкино

13:26

1 мин.

13:27

161 км.

3 ч. 54 мин.

Баган

13:47

5 мин.

13:52

187 км.

4 ч. 15 мин.

Разъезд 151км

14:09

1 мин.

14:10

205 км.

4 ч. 37 мин.

Остановочный пункт 142км

14:19

1 мин.

14:20

213 км.

4 ч. 47 мин.

Купино

14:33

18 мин.

14:51

223 км.

5 ч. 1 мин.

Шипицыно

15:20

3 мин.

15:23

256 км.

5 ч. 48 мин.

Чистоозерная

15:50

18 мин.

16:08

282 км.

6 ч. 18 мин.

Остановочный пункт 56км

16:22

1 мин.

16:23

297 км.

6 ч. 50 мин.

Табулга

16:34

15 мин.

16:49

307 км.

7 ч. 2 мин.

Остановочный пункт 22км

17:06

1 мин.

17:07

328 км.

7 ч. 34 мин.

Остановочный пункт 4км

17:22

1 мин.

17:23

346 км.

7 ч. 50 мин.

Татарская

17:30

32 мин.

18:02

349 км.

7 ч. 58 мин.

Кабаклы

18:20

2 мин.

18:22

373 км.

8 ч. 48 мин.

Чаны

18:45

4 мин.

18:49

400 км.

9 ч. 13 мин.

Озеро-Карачинское

19:01

5 мин.

19:06

412 км.

9 ч. 29 мин.

Тебисская

19:32

2 мин.

19:34

445 км.

10 ч. 0 мин.

Кирзинское

20:00

2 мин.

20:02

475 км.

10 ч. 28 мин.

Барабинск

20:21

30 мин.

20:51

499 км.

10 ч. 49 мин.

Труновское

21:17

20 мин.

21:37

524 км.

11 ч. 45 мин.

Кожурла

21:54

38 мин.

22:32

541 км.

12 ч. 22 мин.

Убинская

22:58

31 мин.

23:29

581 км.

13 ч. 26 мин.

Каргат

00:12

11 мин.

00:23

622 км.

14 ч. 40 мин.

Кокошино

00:40

2 мин.

00:42

644 км.

15 ч. 8 мин.

Чулымская

00:59

5 мин.

01:04

666 км.

15 ч. 27 мин.

Коченево

01:57

2 мин.

01:59

745 км.

16 ч. 25 мин.

Обь

02:31

2 мин.

02:33

778 км.

16 ч. 59 мин.

Новосибирск-Западный

02:44

2 мин.

02:46

786 км.

17 ч. 12 мин.

Новосибирск
Главный

02:59

791 км.

17 ч. 27 мин.

Погода на станциях Кулунда и Новосибирск

Информация о поезде 627И

Планируете поездку по маршруту Кулунда — Новосибирск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 627И. Этот поезд отправляется со станции Кулунда в 09:32 и прибывает на конечную станцию Новосибирск в 02:59. Вся дорога занимает 17 ч. 27 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 14 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 627И

Количество остановок поезда:

37 станций

Самая длинная остановка:

45 мин. – станция Карасук 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Арсен

    Что касается вагонов, то качество повысилось с деревянных и жёстких лавок, до мягких сидений с подголовниками, вагоны часто попадались с кондиционером, окна и вагоны в целом чистые. Туалеты немного апгрейдили- кнопка смыва, вместо педали, попадается мыло и туалетная бумага, но не всегда...

    Ответить
  2. Мила

    Я ещё никогда не получала такого удовольствия от поездки, как в этот раз! Я была приятно удивлена новым, красивым, комфортабельным поездом. Везде все чисто, убрано, имеются такие удобства как душ, розетки рядом с кроватями, а также имеется разделение мусора. Отдельную благодарность я хотела бы выразить проводнице: добрая, веселая, рассказывала интересные истории. Нам с ней очень повезло!

    Ответить
  3. Андрей Викторович

    Билетов в купе уже не было, поэтому пришлось довольствоваться плацкартом. Контингент был разношёрстный, в основном вахтовики, которые ехали на Север на заработки. Комфорта ноль, считал минуты до прибытия в пункт назначения. Поездкой вообще не доволен.

    Ответить
  4. Яна

    При входе в вагон, нас приветливо встретила проводница. Проверила проездные документы и предложила пройти до своих посадочных мест. Там нас ждало постельное белье и полотенце, запакованные в полиэтиленовый пакет. Упаковочные пакеты нам в дальнейшем пригодились для сбора мусора, который образовывался после приема пищи. А еще она рассказала нам о бесплатных услугах.

    Ответить
  5. Анатолий Шкловский

    Вагон современный, уютный, чистый, есть биотуалет и душ. Сама поездка оставила наилучшие впечатления, проводник нашего вагона просто замечательная, добрая, создала домашнюю атмосферу, внимательная, находила со всеми пассажирами общий язык, мы были в восхищении от неё! Отличный человек и работник!

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
