Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 144Н Новосибирск — Кемерово. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
5
Маршрут следования поезда 144Н Новосибирск — Кемерово на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Кемерово с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
18:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Болотная
20:29
20:31
118 км.
2 ч. 14 мин.
Юрга 2
21:03
21:05
141 км.
2 ч. 48 мин.
Топки
22:28
23:03
210 км.
4 ч. 13 мин.
Кемерово
Пассажирский
23:45
239 км.
5 ч. 30 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новосибирск → Кемерово Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Очень довольная поездкой. Ехала в сидячем вагоне- было все на высшем уровне! В любой момент можно попросить чай или кофе у проводницы – это первое. Есть настоящие биотуалеты, которые не закрываются на станция х и довольно чистые. Их в вагоне целых 2 шутки и они находятся в разных концах вагона. Было просто идеально для меня!
Думал, что смогу поработать (люблю по ночам работать), но в вагоне не оказалось интернета. Было бы гораздо комфортнее, если бы в вагоне был вайфай.
Добрый день. Я периодически езжу на этом поезде с двумя своими детьми. Поездки всегда удобные и комфортные, дети спят в поезде.
Хороший поезд, несколько раз приходилось им воспользоваться по работе. Очень благодарна за примерное обслуживание в вагоне.
Отличный поезд, ПЯТЬ ЗВЕЗД!
Поезд отличный, время отправления тоже норм. Лег спать, проснулся уже на месте. Поездка длится буквально секунду)