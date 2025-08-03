13:30
18 ч. 19 мин.
07:49
21
Маршрут следования поезда 310Н Новосибирск — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мошково
14:19
14:20
54 км.
0 ч. 49 мин.
Болотная
15:18
15:19
117 км.
1 ч. 48 мин.
Юрга 1
15:44
15:45
145 км.
2 ч. 14 мин.
Яшкино
16:21
16:22
185 км.
2 ч. 51 мин.
Тайга 2
16:45
16:46
207 км.
3 ч. 15 мин.
Томск 1
17:56
18:01
265 км.
4 ч. 26 мин.
Томск 2
18:15
19:55
270 км.
4 ч. 45 мин.
Томск 1
20:09
20:25
275 км.
6 ч. 39 мин.
Тайга
21:44
22:54
334 км.
8 ч. 14 мин.
Яшкино
23:20
23:22
358 км.
9 ч. 50 мин.
Юрга 1
00:06
00:20
398 км.
10 ч. 36 мин.
Топки
01:40
02:23
466 км.
12 ч. 10 мин.
Плотниково
03:02
03:04
501 км.
13 ч. 32 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
03:45
04:03
541 км.
14 ч. 15 мин.
Белово
04:43
05:03
572 км.
15 ч. 13 мин.
Трудармейская
05:58
06:00
604 км.
16 ч. 28 мин.
Красный Камень
06:18
06:20
620 км.
16 ч. 48 мин.
Киселевск
06:30
06:33
627 км.
17 ч. 0 мин.
Прокопьевск
06:55
07:10
640 км.
17 ч. 25 мин.
Новокузнецк
07:49
670 км.
18 ч. 19 мин.
