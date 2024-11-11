Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 030Н Новосибирск — Кемерово.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
22:50
5 ч. 30 мин.
04:20
5
Маршрут следования поезда 030Н Новосибирск — Кемерово на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Кемерово с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
22:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Болотная
00:59
01:01
118 км.
2 ч. 9 мин.
Юрга 2
01:35
01:37
141 км.
2 ч. 45 мин.
Топки
03:05
03:40
210 км.
4 ч. 15 мин.
Кемерово
Пассажирский
04:20
239 км.
5 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Просто чудесный персонал и обслуживание. Нисколько не пожалели, что выбрали именно этот поезд. Все возникающие в процессе поездки вопросы решались быстро и оперативно.
Ехали с мужем и дочкой в начале октября 2021. Нам все понравилось, но если бы ночью не так сильно дуло из кондиционера то поездка была бы еще лучше. Никаких нареканий по другим вопросам у меня нет. Все очень понравилось.
Ребенок простудился под вашим кондиционером, две недели потом лечили. Руководство ЖД – сделайте пожалуйста что-нибудь со своими кондиционерами в поездах, чтобы можно было регулировать на каждое отдельное купе температуру.
Добрый день!! Нам все очень понравилось, впечатления только положительноые, ничего плохого не могу сказать. 8 вагон – персонал был просто отличный! Спасибо Анне за решение нашей небольшой возникшей проблемки))) Очень хорошие проводники.
Спасибо! Все прошло хорошо!
Ехал с сыном в Ишим. Ему очень понравилась поездка и впечатления