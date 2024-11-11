Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 142Н Новосибирск — Томск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
13:30
4 ч. 49 мин.
18:19
8
Маршрут следования поезда 142Н Новосибирск — Томск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Томск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мошково
14:20
14:22
54 км.
0 ч. 50 мин.
Болотная
15:16
15:18
117 км.
1 ч. 46 мин.
Юрга 1
15:44
15:46
145 км.
2 ч. 14 мин.
Яшкино
16:21
16:23
185 км.
2 ч. 51 мин.
Тайга 2
16:46
16:48
207 км.
3 ч. 16 мин.
Томск 1
17:56
18:06
265 км.
4 ч. 26 мин.
Томск 2
18:19
270 км.
4 ч. 49 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новосибирск → Томск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поездка не долгая, но очень комфортная. Ребенок даже не устал ехать, смотрел в окно, я ему рассказывала сказки. Сказал что еще хочет поехать на поезде)))) Благодарю за сервис.
Выбрал купе, ехал один как король)))) Очень понравилось. Нужно будет задуматься над тем, чтобы выкупить полностью все купе)))) Цена не высокая, ездить можно.
Вагоны очень удобные. Есть столик, работает исправно кондиционер. На сиденьях тоже приятно сидеть. Проводница была очень вежливой и внимательной. Было видно что старается услужить как может. Сделала вкусный кофе. Рекомендую.
Впечатления о поездке остались просто замечательные. Ехать было очень комфортно. Вагоны убранные и чистые.
Да что тут сказать – все ОК. Быстро доехали куда нужно.
8 из 10. Снимаю пару балов за то что поезд не особо новый.