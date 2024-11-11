Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 602Н Бийск — Томск.
Маршрут следования поезда 602Н Бийск — Томск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Бийск — Томск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Бийск
16:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зональный
16:52
16:54
21 км.
0 ч. 37 мин.
Буланиха
17:11
17:13
37 км.
0 ч. 56 мин.
Загайново
17:26
17:28
51 км.
1 ч. 11 мин.
Большая Речка
17:42
17:50
60 км.
1 ч. 27 мин.
Гордеево
18:17
18:19
74 км.
2 ч. 2 мин.
Овчинниково
18:34
18:39
85 км.
2 ч. 19 мин.
Барнаул
19:48
21:01
143 км.
3 ч. 33 мин.
Алтайская
21:21
21:31
155 км.
5 ч. 6 мин.
Усть-Тальменская
22:28
22:33
208 км.
6 ч. 13 мин.
Черепаново
23:18
23:47
254 км.
7 ч. 3 мин.
Линево
00:13
00:15
277 км.
7 ч. 58 мин.
Искитим
00:38
00:40
299 км.
8 ч. 23 мин.
Бердск
00:57
00:59
316 км.
8 ч. 42 мин.
Сеятель
01:13
01:15
327 км.
8 ч. 58 мин.
Новосибирск
Главный
01:42
02:30
348 км.
9 ч. 27 мин.
Болотная
04:37
04:39
466 км.
12 ч. 22 мин.
Юрга 1
05:06
05:08
494 км.
12 ч. 51 мин.
Яшкино
05:46
05:48
534 км.
13 ч. 31 мин.
Тайга 2
06:13
06:15
556 км.
13 ч. 58 мин.
Томск 1
07:21
07:31
614 км.
15 ч. 6 мин.
Томск 2
07:45
619 км.
15 ч. 30 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Бийск → Томск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 4
В целом, за всю мою жизнь мне очень полюбились поезда и никогда я не сталкивалась с хамством и прочим… Да, многие вагоны оставляют все же желать лучшего и в них не очень приятно находиться, но как ликует моя душа, когда я захожу в новые, мягкие, красивые вагоны с огромными зеркалами как в этом. В прочем, я думаю, что свет в конце туннеля все же будет, когда люди перестанут целенаправленно портить имущество ржд) (ведь свинушки у нас везде) и очень старые вагоны заменят на современные. Слава богу, в этом направление уже меняют.
Здравствуйте! Регулярно пользуюсь услугами российских железных дорог. Много вопросов по цене билетов, она варьируется в геометрической прогрессии. Фиксированной цены на билеты нет. Она постоянно меняется и это бесит. Но больше всего раздражают цены на перекус в поезде, во время дороги.
Первое впечатление от поезда: НАДЕЮСЬ ЭТО НЕ МОЙ - возникло в тот момент, когда состав только подали к платформе и ещё не был назван номер поезда. Я ошиблась, поезд был тот самый на котором мне предстояло отправится в путь.
С самого начало пути начало складываться впечатление о том, что РЖД делает нам огромное одолжение, перевозя нас между городами России, а не оказывает платные услуги. Далее это впечатление только усиливалось. Я молчу за проводника, который раз 15 предложил лотерейные билетики.