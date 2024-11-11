Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 601Н Томск — Бийск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 601Н Томск — Бийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Бийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
12:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
12:58
13:08
5 км.
0 ч. 13 мин.
Тайга 2
14:15
14:17
63 км.
1 ч. 30 мин.
Яшкино
14:42
14:44
85 км.
1 ч. 57 мин.
Юрга 1
15:19
15:21
125 км.
2 ч. 34 мин.
Болотная
15:46
15:48
153 км.
3 ч. 1 мин.
Новосибирск
Главный
17:35
18:25
271 км.
4 ч. 50 мин.
Сеятель
18:51
18:53
292 км.
6 ч. 6 мин.
Бердск
19:07
19:09
303 км.
6 ч. 22 мин.
Искитим
19:26
19:28
320 км.
6 ч. 41 мин.
Линево
19:53
19:55
342 км.
7 ч. 8 мин.
Черепаново
20:23
20:50
365 км.
7 ч. 38 мин.
Усть-Тальменская
21:30
21:33
411 км.
8 ч. 45 мин.
Алтайская
22:17
22:22
464 км.
9 ч. 32 мин.
Барнаул
22:43
23:58
476 км.
9 ч. 58 мин.
Овчинниково
01:14
01:19
534 км.
12 ч. 29 мин.
Гордеево
01:37
01:40
545 км.
12 ч. 52 мин.
Большая Речка
02:02
02:12
559 км.
13 ч. 17 мин.
Загайново
02:25
02:27
568 км.
13 ч. 40 мин.
Буланиха
02:43
02:45
582 км.
13 ч. 58 мин.
Зональный
03:01
03:03
598 км.
14 ч. 16 мин.
Бийск
03:41
619 км.
14 ч. 56 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Томск → Бийск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Нормальная поездка, адекватный проводник. Никаких происшествий за поездку не произошло. Мне понравилось что проводник занимается своими делами ответственно. Вполне нормальный поезд и вагон. Цена за билет адекватная.
Комфортная поездка. В купе порядок. Места для отдыха мягкие и удобные. Все постельные принадлежности, включая белье, в хорошем состоянии. Небольшое замечание – слабая вентиляция. Немного душно было в купе.
Не самый новый, но приемлемый вариант. В вагоне прибрано. Проводницы приветливые, услужливые и доброжелательные. Если попросить чаю или какую-то помощь, то выполняют быстро. Не хамят.
Хуже вагона я в жизни не видела. Старые вагоны, вонючие туалеты, в которых не всегда есть туалетная бумага. Влажное постельное бельё, на котором могут быть дырки. Грязные вагоны, слой пыли на сиденьях. Только в наших поездах могут принести чай с уже брошенным пакетиком и сахаром.
Последний раз были вынуждены ехать в плацкартном вагоне. Почему-то вспомнила жаркий климат в Турции. Хотя в вагоне было намного жарче, чем в Турции, потому что он был без кондиционера. Наверное, такое возможно только в странах бывшего СССР.
НИКОГДА не проходите электронную регистрацию на поезд. Так как после этого нет никакой гарантии, что вас на него пустят. Вас просто может не оказаться в списках! И никакой службы онлайн-поддержки, чтобы доказать ваше право ехать в поезде, заплатив деньги - тоже нет!
Достался старый и не особо чистый вагон (было бы обидно ехать в таком за полную стоимость). Понятно, что лучше вагоны пускают по направлению Москвы, Санкт-Петербурга. Вагон, а в частности купе не прокурено. Что порадовало. Добрались хорошо. А ещё хорошо, что за обратный билет денежные средства вернули (на карту, с которой производилась оплата, правда спустя месяц) по нашей претензии (пришлось отправлять ее почтой России, т. к через личный кабинет нельзя было и на электронную почту тоже).
Ж/Д транспортом трудно пользоваться людям с ограниченными возможностями, некомфортно в вагонах пригородных электричек, некомфортно на платформах, плохое отношение к клиенту. А за этот путь я вообще молчу на хамили и сказали не кто не виноват, что вы такая.