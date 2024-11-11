Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 086Ы Новосибирск — Красноярск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 086Ы Новосибирск — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
16:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юрга 1
18:24
18:26
144 км.
2 ч. 22 мин.
Тайга
19:24
19:26
206 км.
3 ч. 22 мин.
Анжерская
19:53
19:55
232 км.
3 ч. 51 мин.
Мариинск
21:23
21:55
337 км.
5 ч. 21 мин.
Боготол
23:52
23:54
447 км.
7 ч. 50 мин.
Ачинск 1
00:49
00:51
508 км.
8 ч. 47 мин.
Красноярск
Пассажирский
03:50
654 км.
11 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Всем добрый день. Поезд понравился, но ночью было холодно до мурашек от того что дул кондиционер. Тем кто на верхних полках решил ехать – утепляйтесь по максимуму))))
Вот же странные дела. В прошлый раз ехала – была жара. Разделись все чуть ли не до трусов. Во второй раз ехала – помня о том, как было жарко решила сильно не одеваться. И прогадала – в этот раз нааборот было холодно. Причем не просто холодно, а ОООООООЧЕНЬ холодно!!!!! Дубак!! Мороз!! Как еще описать – просто жесть! Замерзла так, что потом еще 2 недели сопи лечила.
Телевизор был, но не работал. И так во всем у нас в стране – формально есть, а по факту не работает так как нужно. Проводник попался очень внимательный и хороший.
Очень повезло что у нас был вайфай в вагоне. Впервые пробовали ужин, который подавали в поезде. Не понравился, в следующий раз свою еду возьмем.
Чисто, быстро, приятные проводники. Состояние туалетов удовлетворительное, как и самого вагона. Бывало и получше.
Спасибо за поездку, понравилось дружелюбие проводниц. Старались угодить всю дорогу.