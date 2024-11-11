Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 369Н Новосибирск — Ташкент (Узбекистан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Ташкент (Узбекистан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
10:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сеятель
11:20
11:22
21 км.
0 ч. 38 мин.
Бердск
11:39
11:42
32 км.
0 ч. 57 мин.
Искитим
12:04
12:06
49 км.
1 ч. 22 мин.
Черепаново
13:10
13:45
95 км.
2 ч. 28 мин.
Усть-Тальменская
14:33
14:43
141 км.
3 ч. 51 мин.
Алтайская
15:49
15:54
194 км.
5 ч. 7 мин.
Барнаул
16:15
17:15
206 км.
5 ч. 33 мин.
Топчиха
18:28
18:33
279 км.
7 ч. 46 мин.
Алейская
19:13
19:18
320 км.
8 ч. 31 мин.
Шипуново
19:56
20:45
367 км.
9 ч. 14 мин.
Поспелиха
21:22
21:27
405 км.
10 ч. 40 мин.
Рубцовск
22:54
23:04
473 км.
12 ч. 12 мин.
Локоть
22:32
00:22
499 км.
11 ч. 50 мин.
Аул
00:56
02:26
525 км.
14 ч. 14 мин.
Обгонный Пункт №41
02:57
02:58
549 км.
16 ч. 15 мин.
Бель-Агач
03:23
03:24
566 км.
16 ч. 41 мин.
Дюсакен
03:54
03:55
590 км.
17 ч. 12 мин.
Семей
04:25
04:48
612 км.
17 ч. 43 мин.
Жана-Семей
05:05
05:15
618 км.
18 ч. 23 мин.
Шоптыхак
05:47
05:50
639 км.
19 ч. 5 мин.
Дельбегетей
06:17
06:20
665 км.
19 ч. 35 мин.
Суук-Булак
06:48
07:01
693 км.
20 ч. 6 мин.
Шар
07:32
07:47
722 км.
20 ч. 50 мин.
Жангиз-Тобе
08:35
08:43
764 км.
21 ч. 53 мин.
Копан-Булак
09:28
09:30
803 км.
22 ч. 46 мин.
Жарма
09:59
10:01
819 км.
23 ч. 17 мин.
Ушбийк
10:51
10:54
860 км.
1 д. 0 ч. 9 мин.
Эгыз-Кзыл
11:41
11:44
901 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Аягоз
12:03
12:28
915 км.
1 д. 1 ч. 21 мин.
Кошкентал
12:50
12:52
932 км.
1 д. 2 ч. 8 мин.
Темекили
13:35
13:37
966 км.
1 д. 2 ч. 53 мин.
Тансык
14:08
14:11
1003 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Актогай
14:48
15:18
1041 км.
1 д. 4 ч. 6 мин.
Каракум
15:36
15:38
1057 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Акбалык
16:15
16:17
1096 км.
1 д. 5 ч. 33 мин.
Лепсы
16:56
17:01
1138 км.
1 д. 6 ч. 14 мин.
Матай
17:51
18:06
1178 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Алажиде
19:13
19:16
1233 км.
1 д. 8 ч. 31 мин.
Мулалы
19:29
19:32
1240 км.
1 д. 8 ч. 47 мин.
Уш-Тобе
20:30
20:55
1274 км.
1 д. 9 ч. 48 мин.
Коксу
21:28
21:30
1302 км.
1 д. 10 ч. 46 мин.
Айна-Булак
22:20
22:22
1344 км.
1 д. 11 ч. 38 мин.
Сары-Озек
23:05
23:20
1373 км.
1 д. 12 ч. 23 мин.
Коскудук
00:57
00:59
1427 км.
1 д. 14 ч. 15 мин.
Капчагай
01:34
01:37
1460 км.
1 д. 14 ч. 52 мин.
Жетыген
02:05
02:08
1482 км.
1 д. 15 ч. 23 мин.
Байсерке
02:32
02:34
1505 км.
1 д. 15 ч. 50 мин.
Жеты-Су
02:44
02:46
1511 км.
1 д. 16 ч. 2 мин.
Алматы 1
03:06
03:37
1522 км.
1 д. 16 ч. 24 мин.
Чемолган
04:07
04:22
1548 км.
1 д. 17 ч. 25 мин.
Чильбастау
05:48
05:52
1641 км.
1 д. 19 ч. 6 мин.
Отар
06:15
06:40
1663 км.
1 д. 19 ч. 33 мин.
Бел
07:29
07:34
1709 км.
1 д. 20 ч. 47 мин.
Алайгыр
07:55
08:00
1731 км.
1 д. 21 ч. 13 мин.
Шокпар
08:11
08:23
1737 км.
1 д. 21 ч. 29 мин.
Эспе
08:46
08:51
1756 км.
1 д. 22 ч. 4 мин.
Кемер
09:18
09:23
1784 км.
1 д. 22 ч. 36 мин.
Берлик 1
09:33
09:38
1790 км.
1 д. 22 ч. 51 мин.
Шу
09:55
10:20
1798 км.
1 д. 23 ч. 13 мин.
Луговая
12:08
12:30
1907 км.
2 д. 1 ч. 26 мин.
Тараз
14:33
15:15
2018 км.
2 д. 3 ч. 51 мин.
Боранды
16:41
17:10
2074 км.
2 д. 5 ч. 59 мин.
Тюлькубас
18:35
18:50
2116 км.
2 д. 7 ч. 53 мин.
Манкент
19:55
20:16
2154 км.
2 д. 9 ч. 13 мин.
Шымкент
20:52
21:08
2176 км.
2 д. 10 ч. 10 мин.
Арыс 1
22:38
22:58
2244 км.
2 д. 11 ч. 56 мин.
Сарыагаш
01:10
03:10
2353 км.
2 д. 14 ч. 28 мин.
Ташкент
Центральный
06:28
2375 км.
2 д. 19 ч. 46 мин.
