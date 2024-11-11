Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 087Н Новосибирск — Омск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 087Н Новосибирск — Омск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Омск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
19:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новосибирск-Западный
19:27
19:29
5 км.
0 ч. 14 мин.
Обь
19:41
19:43
13 км.
0 ч. 28 мин.
Каргат
21:34
21:36
170 км.
2 ч. 21 мин.
Убинская
22:10
22:12
211 км.
2 ч. 57 мин.
Барабинск
23:17
23:27
294 км.
4 ч. 4 мин.
Озеро-Карачинское
00:35
00:37
382 км.
5 ч. 22 мин.
Чаны
00:49
00:51
394 км.
5 ч. 36 мин.
Татарская
01:28
01:30
445 км.
6 ч. 15 мин.
Калачинская
02:35
02:37
534 км.
7 ч. 22 мин.
Кормиловка
03:02
03:04
565 км.
7 ч. 49 мин.
Омск
Пассажирский
03:45
610 км.
8 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Хороший поезд, почти новый. Приятный и вежливый проводник. Состояние туалетов и вагонов очень хорошие. Большое спасибо за поездку.
Обычный поезд, ничего примечательного. Вежливая проводница провела до места, показал и рассказала все. Очень приятно.
Чистые и свежие простыни – это было прямо видно. Хрустели. Ехала 12.04.2021 в 4 вагоне. У нас была чистота и порядок как дома. Туалет чистый, выдраенный до блеска. Неприятных запахов не было. Бумажные полотенца и бумага были на месте. Сервис оказался очень хорошим. Благодарю работников поезда за добросовестное выполнение своих рабочих обязанностей.
Каааайф!!!! Одним словом – фирменный поезд. Что тут еще сказать? Сама поездка была просто идеальной, даже не знаю что еще можно сказать. А! Порадовало полное отсутствие алкопассажиров, которых много на более дешевых поездах. Заметила что чем дороже стоимость билета, тем более интеллигеннтные пассажиры.))))) Это супер
Поездка прошла очень хорошо. Спаибо
10 из 10. Проводнице Оксане отдельное спасибо за хорошее обслуживание.