Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 401Н Томск — Бийск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 401Н Томск — Бийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Бийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
13:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
13:15
13:25
5 км.
0 ч. 15 мин.
Тайга 2
14:33
14:35
63 км.
1 ч. 33 мин.
Яшкино
14:59
15:01
85 км.
1 ч. 59 мин.
Юрга 1
15:36
15:38
125 км.
2 ч. 36 мин.
Болотная
16:04
16:06
153 км.
3 ч. 4 мин.
Мошково
17:07
17:09
216 км.
4 ч. 7 мин.
Новосибирск
Главный
17:55
18:49
270 км.
4 ч. 55 мин.
Сеятель
19:25
19:27
291 км.
6 ч. 25 мин.
Бердск
19:42
19:46
302 км.
6 ч. 42 мин.
Искитим
20:06
20:08
319 км.
7 ч. 6 мин.
Линево
20:34
20:36
341 км.
7 ч. 34 мин.
Черепаново
21:07
21:46
364 км.
8 ч. 7 мин.
Усть-Тальменская
22:22
22:27
410 км.
9 ч. 22 мин.
Алтайская
23:13
23:18
463 км.
10 ч. 13 мин.
Барнаул
23:37
00:50
475 км.
10 ч. 37 мин.
Овчинниково
02:02
02:07
533 км.
13 ч. 2 мин.
Гордеево
02:26
02:28
544 км.
13 ч. 26 мин.
Большая Речка
02:49
02:56
558 км.
13 ч. 49 мин.
Загайново
03:08
03:10
567 км.
14 ч. 8 мин.
Буланиха
03:26
03:28
581 км.
14 ч. 26 мин.
Бийск
04:16
618 км.
15 ч. 16 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Томск → Бийск Распечатать расписание поезда