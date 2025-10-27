Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 327Н Новосибирск — Кулунда.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
14:54
16 ч. 39 мин.
07:33
33
Маршрут следования поезда 327Н Новосибирск — Кулунда на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Кулунда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
14:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новосибирск-Западный
15:12
15:14
5 км.
0 ч. 18 мин.
Обь
15:24
15:26
13 км.
0 ч. 30 мин.
Коченево
15:53
15:55
46 км.
0 ч. 59 мин.
Чулымская
16:59
17:04
125 км.
2 ч. 5 мин.
Кокошино
17:21
17:23
147 км.
2 ч. 27 мин.
Каргат
17:40
17:50
169 км.
2 ч. 46 мин.
Убинская
18:20
18:55
210 км.
3 ч. 26 мин.
Кожурла
19:21
19:24
250 км.
4 ч. 27 мин.
Труновское
19:38
19:41
267 км.
4 ч. 44 мин.
Барабинск
20:05
20:35
292 км.
5 ч. 11 мин.
Кирзинское
21:02
21:04
316 км.
6 ч. 8 мин.
Тебисская
21:30
21:32
346 км.
6 ч. 36 мин.
Озеро-Карачинское
21:57
22:02
379 км.
7 ч. 3 мин.
Чаны
22:14
22:32
391 км.
7 ч. 20 мин.
Кабаклы
22:52
22:54
418 км.
7 ч. 58 мин.
Татарская
23:13
23:40
442 км.
8 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 22км
00:03
00:04
462 км.
9 ч. 9 мин.
Табулга
00:23
00:38
483 км.
9 ч. 29 мин.
Остановочный пункт 56км
00:50
00:51
493 км.
9 ч. 56 мин.
Чистоозерная
01:06
01:21
508 км.
10 ч. 12 мин.
Шипицыно
01:44
01:47
534 км.
10 ч. 50 мин.
Купино
02:14
02:32
567 км.
11 ч. 20 мин.
Баган
03:00
03:17
605 км.
12 ч. 6 мин.
Савкино
03:37
03:38
631 км.
12 ч. 43 мин.
Осолодино
03:56
03:58
645 км.
13 ч. 2 мин.
Карасук 1
04:10
04:55
652 км.
13 ч. 16 мин.
Чуманский
05:22
05:23
676 км.
14 ч. 28 мин.
Бурла
05:43
05:51
700 км.
14 ч. 49 мин.
Красный Дол
06:16
06:17
725 км.
15 ч. 22 мин.
Славгород
06:36
06:41
743 км.
15 ч. 42 мин.
Табуны
07:06
07:08
768 км.
16 ч. 12 мин.
Кулунда
07:33
792 км.
16 ч. 39 мин.
