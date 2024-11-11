Поезд 301Н Новосибирск — Алматы (Казахстан)

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 301Н Новосибирск — Алматы (Казахстан). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:42

Новосибирск

1 д. 20 ч. 19 мин.

07:01

Алматы (Казахстан)

51

Купить билеты

Маршрут следования поезда 301Н Новосибирск — Алматы (Казахстан) на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новосибирск — Алматы (Казахстан) с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новосибирск
Главный

10:42

0 км.

0 ч. 0 мин.

Сеятель

11:20

2 мин.

11:22

21 км.

0 ч. 38 мин.

Бердск

11:39

3 мин.

11:42

32 км.

0 ч. 57 мин.

Искитим

12:04

2 мин.

12:06

49 км.

1 ч. 22 мин.

Черепаново

13:10

35 мин.

13:45

95 км.

2 ч. 28 мин.

Усть-Тальменская

14:33

10 мин.

14:43

141 км.

3 ч. 51 мин.

Алтайская

15:49

5 мин.

15:54

194 км.

5 ч. 7 мин.

Барнаул

16:15

60 мин.

17:15

206 км.

5 ч. 33 мин.

Топчиха

18:28

5 мин.

18:33

279 км.

7 ч. 46 мин.

Алейская

19:13

5 мин.

19:18

320 км.

8 ч. 31 мин.

Шипуново

19:56

49 мин.

20:45

367 км.

9 ч. 14 мин.

Поспелиха

21:22

5 мин.

21:27

405 км.

10 ч. 40 мин.

Рубцовск

22:54

10 мин.

23:04

473 км.

12 ч. 12 мин.

Локоть

01:32

110 мин.

03:22

499 км.

14 ч. 50 мин.

Аул

03:57

90 мин.

05:27

525 км.

17 ч. 15 мин.

Обгонный Пункт №41

05:58

2 мин.

06:00

549 км.

19 ч. 16 мин.

Бель-Агач

06:26

2 мин.

06:28

566 км.

19 ч. 44 мин.

Дюсакен

06:50

2 мин.

06:52

590 км.

20 ч. 8 мин.

Семей

07:22

25 мин.

07:47

612 км.

20 ч. 40 мин.

Жана-Семей

08:04

5 мин.

08:09

618 км.

21 ч. 22 мин.

Шоптыхак

08:38

2 мин.

08:40

639 км.

21 ч. 56 мин.

Дельбегетей

09:07

2 мин.

09:09

665 км.

22 ч. 25 мин.

Суук-Булак

09:50

2 мин.

09:52

693 км.

23 ч. 8 мин.

Шар

10:23

15 мин.

10:38

722 км.

23 ч. 41 мин.

Жангиз-Тобе

11:26

5 мин.

11:31

764 км.

1 д. 0 ч. 44 мин.

Копан-Булак

12:17

1 мин.

12:18

803 км.

1 д. 1 ч. 35 мин.

Жарма

12:47

2 мин.

12:49

819 км.

1 д. 2 ч. 5 мин.

Ушбийк

13:39

2 мин.

13:41

860 км.

1 д. 2 ч. 57 мин.

Эгыз-Кзыл

14:44

3 мин.

14:47

901 км.

1 д. 4 ч. 2 мин.

Аягоз

15:07

27 мин.

15:34

915 км.

1 д. 4 ч. 25 мин.

Кошкентал

15:56

3 мин.

15:59

932 км.

1 д. 5 ч. 14 мин.

Темекили

16:40

3 мин.

16:43

966 км.

1 д. 5 ч. 58 мин.

Тансык

17:14

3 мин.

17:17

1003 км.

1 д. 6 ч. 32 мин.

Актогай

17:54

31 мин.

18:25

1041 км.

1 д. 7 ч. 12 мин.

Каракум

18:43

3 мин.

18:46

1057 км.

1 д. 8 ч. 1 мин.

Акбалык

19:23

3 мин.

19:26

1096 км.

1 д. 8 ч. 41 мин.

Лепсы

20:05

3 мин.

20:08

1138 км.

1 д. 9 ч. 23 мин.

Матай

20:58

15 мин.

21:13

1178 км.

1 д. 10 ч. 16 мин.

Алажиде

22:12

2 мин.

22:14

1233 км.

1 д. 11 ч. 30 мин.

Мулалы

22:27

2 мин.

22:29

1240 км.

1 д. 11 ч. 45 мин.

Уш-Тобе

23:23

15 мин.

23:38

1274 км.

1 д. 12 ч. 41 мин.

Коксу

00:12

2 мин.

00:14

1302 км.

1 д. 13 ч. 30 мин.

Айна-Булак

01:04

2 мин.

01:06

1344 км.

1 д. 14 ч. 22 мин.

Сары-Озек

02:00

15 мин.

02:15

1373 км.

1 д. 15 ч. 18 мин.

Коскудук

03:46

3 мин.

03:49

1427 км.

1 д. 17 ч. 4 мин.

Капчагай

04:24

5 мин.

04:29

1460 км.

1 д. 17 ч. 42 мин.

Жетыген

04:57

3 мин.

05:00

1482 км.

1 д. 18 ч. 15 мин.

Байсерке

05:29

2 мин.

05:31

1505 км.

1 д. 18 ч. 47 мин.

Жеты-Су

05:41

2 мин.

05:43

1511 км.

1 д. 18 ч. 59 мин.

Алматы 1

06:03

35 мин.

06:38

1522 км.

1 д. 19 ч. 21 мин.

Алматы 2

07:01

1529 км.

1 д. 20 ч. 19 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Новосибирск → Алматы (Казахстан) Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Новосибирск и Алматы (Казахстан)

Информация о поезде 301Н

Планируете поездку по маршруту Новосибирск — Алматы (Казахстан)? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 301Н. Этот поезд отправляется со станции Новосибирск в 10:42 и прибывает на конечную станцию Алматы в 07:01. Вся дорога занимает 1 д. 20 ч. 19 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 40 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 301Н

Количество остановок поезда:

51 станция

Самая длинная остановка:

110 мин. – станция Локоть

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв о поезде 301Н:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн