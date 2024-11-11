Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 301Н Новосибирск — Алматы (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Алматы (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
10:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сеятель
11:20
11:22
21 км.
0 ч. 38 мин.
Бердск
11:39
11:42
32 км.
0 ч. 57 мин.
Искитим
12:04
12:06
49 км.
1 ч. 22 мин.
Черепаново
13:10
13:45
95 км.
2 ч. 28 мин.
Усть-Тальменская
14:33
14:43
141 км.
3 ч. 51 мин.
Алтайская
15:49
15:54
194 км.
5 ч. 7 мин.
Барнаул
16:15
17:15
206 км.
5 ч. 33 мин.
Топчиха
18:28
18:33
279 км.
7 ч. 46 мин.
Алейская
19:13
19:18
320 км.
8 ч. 31 мин.
Шипуново
19:56
20:45
367 км.
9 ч. 14 мин.
Поспелиха
21:22
21:27
405 км.
10 ч. 40 мин.
Рубцовск
22:54
23:04
473 км.
12 ч. 12 мин.
Локоть
01:32
03:22
499 км.
14 ч. 50 мин.
Аул
03:57
05:27
525 км.
17 ч. 15 мин.
Обгонный Пункт №41
05:58
06:00
549 км.
19 ч. 16 мин.
Бель-Агач
06:26
06:28
566 км.
19 ч. 44 мин.
Дюсакен
06:50
06:52
590 км.
20 ч. 8 мин.
Семей
07:22
07:47
612 км.
20 ч. 40 мин.
Жана-Семей
08:04
08:09
618 км.
21 ч. 22 мин.
Шоптыхак
08:38
08:40
639 км.
21 ч. 56 мин.
Дельбегетей
09:07
09:09
665 км.
22 ч. 25 мин.
Суук-Булак
09:50
09:52
693 км.
23 ч. 8 мин.
Шар
10:23
10:38
722 км.
23 ч. 41 мин.
Жангиз-Тобе
11:26
11:31
764 км.
1 д. 0 ч. 44 мин.
Копан-Булак
12:17
12:18
803 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Жарма
12:47
12:49
819 км.
1 д. 2 ч. 5 мин.
Ушбийк
13:39
13:41
860 км.
1 д. 2 ч. 57 мин.
Эгыз-Кзыл
14:44
14:47
901 км.
1 д. 4 ч. 2 мин.
Аягоз
15:07
15:34
915 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Кошкентал
15:56
15:59
932 км.
1 д. 5 ч. 14 мин.
Темекили
16:40
16:43
966 км.
1 д. 5 ч. 58 мин.
Тансык
17:14
17:17
1003 км.
1 д. 6 ч. 32 мин.
Актогай
17:54
18:25
1041 км.
1 д. 7 ч. 12 мин.
Каракум
18:43
18:46
1057 км.
1 д. 8 ч. 1 мин.
Акбалык
19:23
19:26
1096 км.
1 д. 8 ч. 41 мин.
Лепсы
20:05
20:08
1138 км.
1 д. 9 ч. 23 мин.
Матай
20:58
21:13
1178 км.
1 д. 10 ч. 16 мин.
Алажиде
22:12
22:14
1233 км.
1 д. 11 ч. 30 мин.
Мулалы
22:27
22:29
1240 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Уш-Тобе
23:23
23:38
1274 км.
1 д. 12 ч. 41 мин.
Коксу
00:12
00:14
1302 км.
1 д. 13 ч. 30 мин.
Айна-Булак
01:04
01:06
1344 км.
1 д. 14 ч. 22 мин.
Сары-Озек
02:00
02:15
1373 км.
1 д. 15 ч. 18 мин.
Коскудук
03:46
03:49
1427 км.
1 д. 17 ч. 4 мин.
Капчагай
04:24
04:29
1460 км.
1 д. 17 ч. 42 мин.
Жетыген
04:57
05:00
1482 км.
1 д. 18 ч. 15 мин.
Байсерке
05:29
05:31
1505 км.
1 д. 18 ч. 47 мин.
Жеты-Су
05:41
05:43
1511 км.
1 д. 18 ч. 59 мин.
Алматы 1
06:03
06:38
1522 км.
1 д. 19 ч. 21 мин.
Алматы 2
07:01
1529 км.
1 д. 20 ч. 19 мин.
