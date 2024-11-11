Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 148Н Омск — Новосибирск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:50
7 ч. 18 мин.
19:08
12
Маршрут следования поезда 148Н Омск — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Омск — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Омск
Пассажирский
11:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калачинская
12:50
12:52
76 км.
1 ч. 0 мин.
Татарская
13:53
13:55
165 км.
2 ч. 3 мин.
Чаны
14:28
14:30
216 км.
2 ч. 38 мин.
Озеро-Карачинское
14:41
14:43
228 км.
2 ч. 51 мин.
Барабинск
15:40
15:42
316 км.
3 ч. 50 мин.
Убинская
16:32
16:34
399 км.
4 ч. 42 мин.
Каргат
16:59
17:01
440 км.
5 ч. 9 мин.
Чулымская
17:31
17:33
485 км.
5 ч. 41 мин.
Обь
18:42
18:44
597 км.
6 ч. 52 мин.
Новосибирск-Западный
18:54
18:56
605 км.
7 ч. 4 мин.
Новосибирск
Главный
19:08
610 км.
7 ч. 18 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Омск → Новосибирск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Обычный поезд. В пути не делает очень длительных остановок. Если нужно отправиться к родственникам или по работе, лучше варианта не придумать. Но учитывайте, что розеток в вагонах мало и многие не работают.
Неплохой поезд. Убрано отлично. Полки мягкие. Очень привлекательная стоимость билетов, а доехать можно спокойно и с комфортом. Напрягает только то, что в вагоне достаточно прохладно.
Хороший поезд, приятные проводники. Ездила в Новосиб в сентябре 2021 года. Все прошло хорошо.
Все от начала и до самого конца понравилось. Регистрация прошла быстро (билеты заранее купили на этом же кстати сайте). Зашли в вагон – все чистенько и аккуратненько. Никаких тебе проблем. Проводница тоже очень вежливая тётя.
Добрый день. Поездка понравилась, поезд приехал без опозданий и четко по расписанию. Пассажиры тоже попались нормальными, никаких алкоголиков и близко не было.
Поездка прошла хорошо. Единственная странность, которую я могу выделить – это то, что у проводницы закончился чай. Как так может быть – не пойму. Разве сложно сходить в соседний вагон и попросить поделиться? Пришлось ехать без чая.
Розетки работали, проводница понравилась, общая чистота вагона на 7 из 10. В целом поездка прошла в позитивном ключе.