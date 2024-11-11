11:50
7 ч. 18 мин.
19:08
11
Маршрут следования поезда 147Н Новосибирск — Омск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Омск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
11:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обь
12:10
12:12
11 км.
0 ч. 20 мин.
Чулымская
13:25
13:27
123 км.
1 ч. 35 мин.
Каргат
13:57
13:59
168 км.
2 ч. 7 мин.
Убинская
14:24
14:26
209 км.
2 ч. 34 мин.
Барабинск
15:16
15:20
292 км.
3 ч. 26 мин.
Озеро-Карачинское
16:16
16:18
380 км.
4 ч. 26 мин.
Чаны
16:30
16:34
392 км.
4 ч. 40 мин.
Татарская
17:06
17:10
443 км.
5 ч. 16 мин.
Калачинская
18:10
18:12
532 км.
6 ч. 20 мин.
Омск
Пассажирский
19:08
608 км.
7 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Добрый день! Поезд очень удобный, быстрый, экономичный) для пациентов санатория Озеро Карачи (сидячий вагон). Собралась купить билеты на 30.12 туда и 07.01 - обратно, НО на сайте нет расписания для этого поезда! А почему? Куда обращаться?
Хороший поезд. Уровень сервиса соответствует стоимости билета. Поездка прошла хорошо, в приятной и комфортной атмосфере. Проблем с духотой или холодом не было, температура в вагоне комфортная.
Хороший и быстрый вариант. Билеты по нормальным адекватным ценам. Место комфортное, удобное, спина не устает. Поезд следует по расписанию точно и без опозданий, минута в минуту.
После поездки осталось только приятное впечатление. Хочется отметить работу проводницы, молоденькой девушки, которая постоянно что-то убирала и приносила пассажирам. Никто не остался без ее внимания. Просто умничка!
Поезд хороший, я была приятно удивлена тем, насколько далеко шагнуло обслуживание в вагонах по сравнению с тем, что было 7 лет назад, потому что именно столько я не ездила на поездах.
Было очень комфортно ехать (брал купе), тем более что у нас была хорошая часть с буфетом!! Можно было взять кофе и сидеть наблюдать в окно за тем, как пролетают мимо проезжающие объекты. Очень атмосферно, спасибо за приятную поездку
Проводницы хорошо знают свое дело и видно, что не первый день работают в поезде. Вагоны чистые со своими барными стойками. Если бы еще установили телевизор в вагоне, то было бы вообще идеально. Розетки работали, в туалете было чисто.
Вагон люкс очень порадовал. По сути стоимость того же купе, все чисто и уютно. В туалете нет неприятных запахов, сходить не противно. Из окон не дуло, вентиляция работала как нужно. Я бы в таком вагоне всю Россию проехала не глядя
У нас была проводница Лариса (отчество не помню). Очень хорошо обслуживала, хочу выразить ей отдельную благодарность. Купе очень комфортные.