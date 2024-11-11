Маршрут следования поезда 126Е Тюмень — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
18:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ялуторовск
19:14
19:16
71 км.
0 ч. 57 мин.
Заводоуковская
19:38
19:40
92 км.
1 ч. 21 мин.
Омутинская
20:36
20:38
161 км.
2 ч. 19 мин.
Голышманово
21:11
21:13
205 км.
2 ч. 54 мин.
Ишим
22:17
22:22
281 км.
4 ч. 0 мин.
Называевская
00:01
00:03
411 км.
5 ч. 44 мин.
Любинская
01:01
01:03
507 км.
6 ч. 44 мин.
Омск
Пассажирский
01:42
02:12
557 км.
7 ч. 25 мин.
Калачинская
03:11
03:13
633 км.
8 ч. 54 мин.
Татарская
04:10
04:12
722 км.
9 ч. 53 мин.
Озеро-Карачинское
04:53
04:55
785 км.
10 ч. 36 мин.
Барабинск
05:50
06:13
873 км.
11 ч. 33 мин.
Чулымская
07:52
07:54
1041 км.
13 ч. 35 мин.
Новосибирск
Главный
09:55
1163 км.
15 ч. 38 мин.
