Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 811Е Омск — Екатеринбург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
07:57
12 ч. 12 мин.
20:09
23
Маршрут следования поезда 811Е Омск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Омск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Омск
Пассажирский
07:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Любинская
08:38
08:40
50 км.
0 ч. 41 мин.
Называевская
09:43
09:45
146 км.
1 ч. 46 мин.
Мангут
10:10
10:11
189 км.
2 ч. 13 мин.
Маслянская
10:40
10:41
231 км.
2 ч. 43 мин.
Ишим
11:18
11:21
274 км.
3 ч. 21 мин.
Голышманово
12:22
12:23
350 км.
4 ч. 25 мин.
Омутинская
12:49
12:50
394 км.
4 ч. 52 мин.
Заводоуковская
13:36
13:37
463 км.
5 ч. 39 мин.
Ялуторовск
13:57
13:59
484 км.
6 ч. 0 мин.
Богандинская
14:22
14:23
519 км.
6 ч. 25 мин.
Винзили
14:31
14:32
530 км.
6 ч. 34 мин.
Тюмень
14:57
15:12
554 км.
7 ч. 0 мин.
Тугулым
16:00
16:01
613 км.
8 ч. 3 мин.
Юшала
16:14
16:16
630 км.
8 ч. 17 мин.
Талица
16:47
16:49
661 км.
8 ч. 50 мин.
Ощепково
17:15
17:16
691 км.
9 ч. 18 мин.
Камышлов
17:52
17:54
727 км.
9 ч. 55 мин.
Еланский
18:12
18:14
741 км.
10 ч. 15 мин.
Богданович
18:40
18:42
767 км.
10 ч. 43 мин.
Шарташ
19:59
20:00
852 км.
12 ч. 2 мин.
Первомайская
20:03
20:04
853 км.
12 ч. 6 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
20:09
855 км.
12 ч. 12 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Омск → Екатеринбург Распечатать расписание поезда