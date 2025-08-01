Маршрут следования и продажа билетов
15:10
4 ч. 59 мин.
20:09
Маршрут следования поезда 809Е Тюмень — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
15:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тугулым
16:00
16:01
59 км.
0 ч. 50 мин.
Юшала
16:14
16:16
76 км.
1 ч. 4 мин.
Талица
16:47
16:49
107 км.
1 ч. 37 мин.
Ощепково
17:15
17:16
137 км.
2 ч. 5 мин.
Камышлов
17:52
17:54
173 км.
2 ч. 42 мин.
Еланский
18:12
18:14
187 км.
3 ч. 2 мин.
Богданович
18:40
18:42
213 км.
3 ч. 30 мин.
Шарташ
19:59
20:00
298 км.
4 ч. 49 мин.
Первомайская
20:03
20:04
299 км.
4 ч. 53 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
20:09
301 км.
4 ч. 59 мин.
