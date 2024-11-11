Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 078Е Тюмень — Абакан на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Абакан с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
10:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ялуторовск
11:32
11:34
71 км.
1 ч. 8 мин.
Заводоуковская
11:54
11:56
92 км.
1 ч. 30 мин.
Голышманово
13:14
13:16
205 км.
2 ч. 50 мин.
Ишим
14:28
14:45
281 км.
4 ч. 4 мин.
Маслянская
15:37
15:41
324 км.
5 ч. 13 мин.
Называевская
16:55
16:57
410 км.
6 ч. 31 мин.
Омск
Пассажирский
18:22
18:38
556 км.
7 ч. 58 мин.
Калачинская
19:33
19:35
632 км.
9 ч. 9 мин.
Татарская
20:38
21:13
721 км.
10 ч. 14 мин.
Чистоозерная
22:10
22:13
789 км.
11 ч. 46 мин.
Купино
23:02
23:05
848 км.
12 ч. 38 мин.
Баган
23:37
23:40
886 км.
13 ч. 13 мин.
Карасук 1
00:25
00:58
933 км.
14 ч. 1 мин.
Краснозерское
02:10
02:25
1012 км.
15 ч. 46 мин.
Хабары
02:52
03:08
1039 км.
16 ч. 28 мин.
Панкрушиха
03:43
03:59
1078 км.
17 ч. 19 мин.
Камень-На-Оби
05:00
05:18
1145 км.
18 ч. 36 мин.
Сузун
06:15
06:33
1211 км.
19 ч. 51 мин.
Алтайская
08:48
08:53
1327 км.
22 ч. 24 мин.
Барнаул
09:15
10:54
1339 км.
22 ч. 51 мин.
Алтайская
11:15
11:17
1351 км.
1 д. 0 ч. 51 мин.
Заринская
12:42
12:45
1426 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
Тягун
13:49
13:51
1480 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Артышта 2
14:50
15:24
1523 км.
1 д. 4 ч. 26 мин.
Трудармейская
15:39
15:41
1532 км.
1 д. 5 ч. 15 мин.
Киселевск
16:05
16:10
1552 км.
1 д. 5 ч. 41 мин.
Прокопьевск
16:31
16:35
1565 км.
1 д. 6 ч. 7 мин.
Новокузнецк
17:13
18:23
1595 км.
1 д. 6 ч. 49 мин.
Томусинская
18:59
19:01
1626 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Междуреченск
19:28
19:55
1654 км.
1 д. 9 ч. 4 мин.
Карай
20:07
20:08
1661 км.
1 д. 9 ч. 43 мин.
Чульжан
20:23
20:24
1669 км.
1 д. 9 ч. 59 мин.
Бельсу
20:38
20:39
1679 км.
1 д. 10 ч. 14 мин.
Теба
20:54
20:55
1689 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Лужба
21:21
21:22
1710 км.
1 д. 10 ч. 57 мин.
Чарыш
21:50
21:51
1732 км.
1 д. 11 ч. 26 мин.
Балыксу
22:03
22:04
1741 км.
1 д. 11 ч. 39 мин.
Бискамжа
22:41
22:58
1766 км.
1 д. 12 ч. 17 мин.
Нанхчул
23:17
23:18
1779 км.
1 д. 12 ч. 53 мин.
Хабзас
23:32
23:33
1786 км.
1 д. 13 ч. 8 мин.
Биркчул
23:46
23:47
1794 км.
1 д. 13 ч. 22 мин.
Югачи
00:01
00:02
1804 км.
1 д. 13 ч. 37 мин.
Казановская
00:17
00:18
1814 км.
1 д. 13 ч. 53 мин.
Аскиз
00:40
01:10
1836 км.
1 д. 14 ч. 16 мин.
Чартыковский
01:26
01:27
1846 км.
1 д. 15 ч. 2 мин.
Камышта
01:41
01:42
1860 км.
1 д. 15 ч. 17 мин.
Уйтак
01:57
01:58
1871 км.
1 д. 15 ч. 33 мин.
Ханкуль
02:08
02:09
1879 км.
1 д. 15 ч. 44 мин.
Хоных
02:29
02:30
1899 км.
1 д. 16 ч. 5 мин.
Тигей
02:39
02:40
1905 км.
1 д. 16 ч. 15 мин.
Ташеба
02:53
02:54
1919 км.
1 д. 16 ч. 29 мин.
Городок Пмс
03:02
03:03
1926 км.
1 д. 16 ч. 38 мин.
Абакан
03:10
1929 км.
1 д. 16 ч. 46 мин.
