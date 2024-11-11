Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 009Е Киров — Нижний Новгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
06:55
5 ч. 40 мин.
12:35
Маршрут следования поезда 009Е Киров — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
06:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лянгасово
07:12
07:14
13 км.
0 ч. 17 мин.
Котельнич 1
08:12
08:14
81 км.
1 ч. 17 мин.
Буреполом
09:04
09:05
151 км.
2 ч. 9 мин.
Пижма
09:20
09:21
168 км.
2 ч. 25 мин.
Шахунья
09:48
09:52
203 км.
2 ч. 53 мин.
Урень
10:30
10:31
257 км.
3 ч. 35 мин.
Семенов
11:45
11:47
365 км.
4 ч. 50 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
12:35
426 км.
5 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Киров → Нижний Новгород Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде было немного душно. Но в целом ничего необычного, поезд как поезд.
Не ожидала от поездки ничего сверхъестественного. И мои ожидания сбылись. Обычный поезд, обычные проводники, обычные вагоны.
Поезд едет быстро, в вагонах чистота и порядок. Если нужно доехать в Нижний Новгород из Кирова – самый простой и быстрый вариант.
Решили с сыном покататься на выходных по российским городам. На этот раз был Нижний Новгород (очень красивый старый город). Сыну поездка понравилась, мне тоже. Спасибо за внимание.
Комфортно, быстро, удобные сидения. На станциях вообще не стоит, что меня всегда радует. Не люблю, когда поезда больше стоят на станциях чем по итогу едут.