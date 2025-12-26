Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 745А Киров — Нижний Новгород.
Маршрут следования поезда 745А Киров — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Котельнич 1
18:07
18:09
81 км.
1 ч. 7 мин.
Пижма
19:04
19:05
169 км.
2 ч. 4 мин.
Шахунья
19:27
19:29
204 км.
2 ч. 27 мин.
Урень
20:04
20:05
258 км.
3 ч. 4 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
21:59
427 км.
4 ч. 59 мин.
