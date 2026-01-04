01:53
13 ч. 59 мин.
09:05
Маршрут следования поезда 260Г Ижевск — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
01:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Игра
04:16
04:18
84 км.
2 ч. 23 мин.
Балезино
06:00
06:30
130 км.
4 ч. 7 мин.
Глазов
06:55
06:59
156 км.
5 ч. 2 мин.
Яр
07:33
07:34
191 км.
5 ч. 40 мин.
Фаленки
08:12
08:13
223 км.
6 ч. 19 мин.
Зуевка
08:44
08:46
250 км.
6 ч. 51 мин.
Киров
Пассажирский
10:16
10:32
338 км.
8 ч. 23 мин.
Котельнич 1
12:16
12:18
419 км.
10 ч. 23 мин.
Буреполом
13:32
13:33
489 км.
11 ч. 39 мин.
Пижма
13:49
13:51
506 км.
11 ч. 56 мин.
Шахунья
14:24
14:26
541 км.
12 ч. 31 мин.
Урень
15:35
15:37
595 км.
13 ч. 42 мин.
Ветлужская
16:18
16:20
646 км.
14 ч. 25 мин.
Сухобезводное
16:41
16:43
665 км.
14 ч. 48 мин.
Семенов
17:17
17:19
702 км.
15 ч. 24 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
18:13
763 км.
16 ч. 20 мин.
