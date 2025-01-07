Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 205Э Киров — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
20:47
1 д. 1 ч. 33 мин.
22:20
22
Маршрут следования поезда 205Э Киров — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
20:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Котельнич 1
22:30
22:32
81 км.
1 ч. 43 мин.
Свеча
23:36
23:38
129 км.
2 ч. 49 мин.
Поназырево
01:07
01:09
199 км.
4 ч. 20 мин.
Шарья
02:05
02:20
245 км.
5 ч. 18 мин.
Мантурово
03:19
03:21
290 км.
6 ч. 32 мин.
Брантовка
03:46
03:48
314 км.
6 ч. 59 мин.
Нея
04:17
04:19
341 км.
7 ч. 30 мин.
Николо-Полома
04:49
04:51
368 км.
8 ч. 2 мин.
Антропово
05:16
05:18
391 км.
8 ч. 29 мин.
Галич
06:08
06:13
429 км.
9 ч. 21 мин.
Буй
07:05
07:19
476 км.
10 ч. 18 мин.
Вологда 1
09:44
10:02
602 км.
12 ч. 57 мин.
Кипелово
11:02
11:04
644 км.
14 ч. 15 мин.
Чебсара
11:28
11:30
662 км.
14 ч. 41 мин.
Шексна
11:50
11:52
679 км.
15 ч. 3 мин.
Череповец 1
12:37
12:52
713 км.
15 ч. 50 мин.
Суда
13:23
13:25
734 км.
16 ч. 36 мин.
Бабаево
15:00
15:47
828 км.
18 ч. 13 мин.
Подборовье
16:44
16:46
881 км.
19 ч. 57 мин.
Тихвин
18:31
18:33
968 км.
21 ч. 44 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
22:20
1142 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Киров → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда