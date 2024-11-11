Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 324А Санкт-Петербург — Ижевск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:02
1 д. 6 ч. 48 мин.
22:50
37
Маршрут следования поезда 324А Санкт-Петербург — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
16:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
17:58
18:01
103 км.
1 ч. 56 мин.
Тихвин
19:32
19:35
177 км.
3 ч. 30 мин.
Пикалево 1
20:11
20:13
210 км.
4 ч. 9 мин.
Ефимовская
20:50
20:52
244 км.
4 ч. 48 мин.
Подборовье
21:09
21:11
264 км.
5 ч. 7 мин.
Бабаево
22:05
22:39
317 км.
6 ч. 3 мин.
Кадуй
23:49
23:51
388 км.
7 ч. 47 мин.
Суда
00:11
00:13
411 км.
8 ч. 9 мин.
Череповец 1
00:48
01:02
432 км.
8 ч. 46 мин.
Шексна
01:46
01:54
466 км.
9 ч. 44 мин.
Вологда 1
03:18
03:38
543 км.
11 ч. 16 мин.
Вохтога
04:53
04:54
623 км.
12 ч. 51 мин.
Буй
05:36
05:51
670 км.
13 ч. 34 мин.
Россолово
06:19
06:20
697 км.
14 ч. 17 мин.
Галич
06:41
06:46
717 км.
14 ч. 39 мин.
Лопарево
07:11
07:12
736 км.
15 ч. 9 мин.
Антропово
07:30
07:32
756 км.
15 ч. 28 мин.
Николо-Полома
07:53
07:55
779 км.
15 ч. 51 мин.
Номжа
08:07
08:08
790 км.
16 ч. 5 мин.
Нея
08:24
08:26
806 км.
16 ч. 22 мин.
Брантовка
08:48
08:49
833 км.
16 ч. 46 мин.
Мантурово
09:08
09:10
857 км.
17 ч. 6 мин.
Шекшема
09:33
09:34
882 км.
17 ч. 31 мин.
Шарья
09:57
10:12
902 км.
17 ч. 55 мин.
Поназырево
10:50
10:53
948 км.
18 ч. 48 мин.
Гостовская
11:13
11:15
969 км.
19 ч. 11 мин.
Шабалино
11:34
11:35
993 км.
19 ч. 32 мин.
Котельнич 1
12:46
12:48
1065 км.
20 ч. 44 мин.
Киров
Пассажирский
14:11
14:40
1146 км.
22 ч. 9 мин.
Зуевка
16:04
16:35
1234 км.
1 д. 0 ч. 2 мин.
Фаленки
17:05
17:07
1261 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Яр
17:36
17:38
1293 км.
1 д. 1 ч. 34 мин.
Глазов
18:15
18:17
1328 км.
1 д. 2 ч. 13 мин.
Балезино
18:46
19:16
1354 км.
1 д. 2 ч. 44 мин.
Игра
20:47
20:49
1400 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Ижевск
22:50
1484 км.
1 д. 6 ч. 48 мин.
