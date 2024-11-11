08:29
1 д. 6 ч. 51 мин.
15:20
11
Маршрут следования поезда 198В Санкт-Петербург — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
08:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бабаево
14:30
15:12
315 км.
6 ч. 1 мин.
Череповец 1
17:18
17:33
430 км.
8 ч. 49 мин.
Вологда 1
19:33
19:58
541 км.
11 ч. 4 мин.
Буй
21:57
22:12
667 км.
13 ч. 28 мин.
Шарья
01:40
01:57
898 км.
17 ч. 11 мин.
Котельнич 1
04:30
05:22
1062 км.
20 ч. 1 мин.
Киров
Пассажирский
07:17
07:32
1143 км.
22 ч. 48 мин.
Глазов
11:10
11:12
1325 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Балезино
11:46
12:16
1351 км.
1 д. 3 ч. 17 мин.
Ижевск
15:20
1481 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Билеты – не дорогие, и это плюс. Но вот скорость поезда как у черепахи. Крайне медленно передвигался. Я уже думал не доедем. Вот как можно 600 км ехать 12 часов ума просто не приложу. На лошади быстрее было бы.
Прекрасный поезд и замечательные вагоны. Проводники несколько раз за всю поездку убирались, даже полы мыли. Всегда вежливо общались.
Плюс поезда – цена билетов. Минус поезда – старые вагоны. И несколько раз на нем ездил и один раз попалась проводница не в духе. Так что за персонал не могу сказать что все молодцы.
Ехали семьей из 4 человек. У нас был плацкарт, причем очень даже не плохой плацкарт. Чистенький и аккуратненький. В вагоне было по ночам не холодно. Температура держалась на протяжении всей поездки в районе 25 градусов тепла. Кондиционер работал исправно. Стоял полноценный биотуалет, где за всю поездку ни разу не было замечено проблем с бумагой. В общем мы остались очень довольны поездкой!!!