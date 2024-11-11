Маршрут следования и продажа билетов
08:28
21 ч. 15 мин.
05:43
5
Маршрут следования поезда 194А Санкт-Петербург — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
08:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бабаево
14:30
15:04
315 км.
6 ч. 2 мин.
Череповец 1
17:10
17:40
430 км.
8 ч. 42 мин.
Вельск
01:22
01:29
744 км.
16 ч. 54 мин.
Котлас Южный
05:43
988 км.
21 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд замечательный, поездка прошла очень хорошо. Внутри все чисто и аккуратно.
Приятные проводницы и чистые вагоны. Чего не скажешь о туалете, который был грязноват. По дороге закончилась бумага и пока не сделали замечание проводнице новая не появилась.
По дороге проводили уборку. Общее состояние поезда – на 4 из 5. Но я так и не поняла – у нас вроде как в стране вирус и пандемия, а в самом поезде нет ни одного дезинфектора рук. Хотя бы в туалете может поставили бы.
Ехала с дочкой и мужем. Поездка понравилась и прошла хорошо. Дочка всю дорогу играла у окна. Очень внимательный начальник поезда, 2 раза проходил и узнавал все ли в порядке, всего ли хватает.
Ехала в плацкарте, думала сейчас будет куча соседей не самых культурных традиций. Оказалось все хорошо. Верхние полки были совсем не заняты. Во время дороги полы мыли и также протирали пыль. Мне все очень понравилось.