Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 245А Санкт-Петербург — Ейск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
22:31
1 д. 14 ч. 51 мин.
13:22
27
Маршрут следования поезда 245А Санкт-Петербург — Ейск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Ейск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
00:39
00:40
160 км.
2 ч. 8 мин.
Окуловка
01:32
01:33
241 км.
3 ч. 1 мин.
Бологое-Московское
02:19
02:21
311 км.
3 ч. 48 мин.
Тверь
04:07
04:09
471 км.
5 ч. 36 мин.
Москва
Восточный Вокзал
07:29
07:44
633 км.
8 ч. 58 мин.
Тула
Московский Вокзал
10:47
11:19
806 км.
12 ч. 16 мин.
Узловая 1
Московской жд
12:34
12:38
852 км.
14 ч. 3 мин.
Жданка
13:09
13:11
874 км.
14 ч. 38 мин.
Ефремов
14:57
14:59
944 км.
16 ч. 26 мин.
Елец
16:22
16:53
1010 км.
17 ч. 51 мин.
Липецк
18:04
18:19
1080 км.
19 ч. 33 мин.
Придача
Воронеж-Южный
22:15
22:20
1191 км.
23 ч. 44 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:30
23:35
1266 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Россошь
01:12
01:27
1354 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Кутейниково
03:03
03:04
1456 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Миллерово
03:56
03:58
1511 км.
1 д. 5 ч. 25 мин.
Каменская
05:04
05:06
1577 км.
1 д. 6 ч. 33 мин.
Лихая
05:31
05:51
1596 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Сулин
06:37
06:39
1627 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Шахтная
07:10
07:12
1645 км.
1 д. 8 ч. 39 мин.
Новочеркасск
08:23
08:25
1681 км.
1 д. 9 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
09:13
09:30
1719 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Староминская-Тимашевск
10:55
11:33
1810 км.
1 д. 12 ч. 24 мин.
Старощербиновская
12:17
12:20
1844 км.
1 д. 13 ч. 46 мин.
Александровск
12:48
12:57
1863 км.
1 д. 14 ч. 17 мин.
Ейск
13:22
1875 км.
1 д. 14 ч. 51 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Впервые видел, чтобы проводником был мужчина. В вагоне по ходу движения было немного жарковато, но через некоторое время открывали форточки и проветривали, так что в целом было терпимо. Поездка вполне понравилась.
Поезд немного старый, особенно купейные вагоны. В туалете немного грязно, на мой взгляд можно было бы убираться и получше. К проводницам никаких претензий не имею, хорошо работали.
Я ехала в 5 вагоне, который как мне сказали после ремонта. Но о каком вообще «после ремонта» можно говорить, когда 1) туалеты не работали вообще и 2) кондиционер тоже не работал. Зачем вообще выпускать на линию неисправные вагоны????
Спасибо, поездка прошла хорошо. Проводница вела себя вежливо и прилично. Ночью было тоже тепло. Ребенку поездка тоже понравилась, благодарю.
УЖОС! Это я заплатила больше 7000 рублей за то чтобы прокатиться на старом ретро-поезде!?? Вот уж не думала, что такие еще вообще по рельсам даже ездят. А тем более за такие деньги. Так ладно ретро – половина вагона была поломана или не работала. Двери скрипели, из окна поддувало.