Маршрут следования и продажа билетов
22:50
8 ч. 10 мин.
07:00
Маршрут следования поезда 019У Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
00:40
00:41
116 км.
1 ч. 50 мин.
Тверь
04:37
04:39
471 км.
5 ч. 47 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
07:00
631 км.
8 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Нам очень понравилось!!! Офигительный поезд, поездка прошла очень удачно!! Я не очень любила поезда за эту антисанитарию, которая на железке в каждом углу. Но тут вы меня просто удивили. Было очень чисто и приятно!
Прокатился на этом поезде по делам и был приятно удивлен. Качество полностью соответствует цене билета. Советую. Не разочаруетесь
Ехали из Питера к сестре мужа в сентябре 2021. Купе. Очень понравилось! Проводник была очень гостеприимная и приятная женщина. Видно, что не первый год работает. Также понравились туалеты и общая обстановка во время поездки. Спасибо!!!
Супер. Просто супер! У меня нет другого слова, чтобы описать поездку на этом поезде. Я давно не получала такое эстетическое удовольствие от езды по РДЖ. У нас была очень вежливая и культурная проводница.
Единственный минус- дуло из кондицианера ночью а в отсальном придраться не к чему нельзя. Проводник приятная женщина очень хорошо отвечала на просьбы и наши вопросы. От самой паездки не устала в итоге и была отдахнувшая.