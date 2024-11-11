Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 021А Санкт-Петербург — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
6
Маршрут следования поезда 021А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
01:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
02:26
02:27
116 км.
1 ч. 21 мин.
Бологое-Московское
04:53
04:56
311 км.
3 ч. 48 мин.
Тверь
06:45
06:47
470 км.
5 ч. 40 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
09:37
630 км.
8 ч. 32 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда