Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 267А Санкт-Петербург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:52
11 ч. 48 мин.
04:40
4
Маршрут следования поезда 267А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
16:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
20:42
20:43
116 км.
3 ч. 50 мин.
Тверь
02:38
02:40
471 км.
9 ч. 46 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
04:40
631 км.
11 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне было очень душно, прямо нехватало воздуха. А возможности открыть форточку нет, потому что окна без форточек. Только кондиционер работал и все.
Билеты эконом сегмента. Но обслуживание не эконом. Очень «выгодный» поезд если вы ищите соотношение цена / качество то вам точно на нем нужно ехать.
В вагоне не было рабочих розеток. Всю дорогу думала как бы мой телефон не разрядился и я по приезду смогла вызвать себе такси до дома. Проводница была вежливой. Доширак решила не кушать, хотя предлагали. Одним словом – хорошо было.
Ехал в сидячем вагоне. Повезло что почти не было пассажиров, вагон был заполнен на 1/3 в лучшем случае. А то и того меньше. 10 вагон. Если касаться проводниц – приятные женщины. Дело знают. Что еще написать не знаю. Все окей.
В поезде за эти деньги очень хорошо. Проводники прекрасные. Не повезло немного с пассажирами. Ехала какая-то компания быдлянского типа. Всю дорогу ели семечки, играли в карты и громко разговаривали. Хотел в поезде отдохнуть и подремать, а из-за этих горе пассажиров не получилось этого нормально сделать.