Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 773А Санкт-Петербург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 773А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
16:01
16:02
116 км.
0 ч. 51 мин.
Вышний Волочек
17:24
17:25
354 км.
2 ч. 14 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
19:13
630 км.
4 ч. 3 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Я впервые ехала на сапсане и хочу сказать что это самый лучший поезд из всех на которых я до этого ездила! Чистота, комфорт, вежливые проводницы! Очень порадовало в целом отношение к пассажирам.
Спасибо за столь быструю и комфортную поездку!!! Я думала что меня будет укачивать на скорости, но по итогу скорости вообще не ощущалось! Хотя по тому как пролетают деревья и столбы за окном – было явно видно, что поезд мчится на очень высокой скорости!!!
Очень хорошо, что есть оплата картой. Принципиально не ношу наличных и один раз это сыграло со мной злую шутку, когда ехал в поезде регионального значения.
Добрый день. Хотелось бы оставить отзыв об этом великолепном поезде! Поезд вообще СУПЕР! Кругом чистота и порядок! В туалете нет никакого неприятного запаха! Бумага, мыло и все остальные принадлежности лежат на своих местах! Я осталась ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА поездкой! Вам не передать на сколько!
В летний период приходится заказывать билеты чуть ли не за месяц!!! И цены соответственно растут как на дрожжах! Хотя уровень сервиса в принципе никак не меняется.